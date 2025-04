Se siete in cerca di una stampante 3D per dare vita alle vostre idee più creative, il 2025 offre occasioni imperdibili su Amazon. Diverse stampanti della linea ANYCUBIC sono attualmente disponibili a prezzi scontati, rendendo l’acquisto ancora più allettante per appassionati e professionisti del settore.

Anycubic kobra 3

La ANYCUBIC Kobra 3 si distingue nel panorama delle stampanti 3D per la sua capacità di gestire fino a otto colori diversi, una velocità di stampa di 600 mm/s e un ampio volume di stampa che consente di realizzare oggetti di notevoli dimensioni. Attualmente, grazie a un coupon di sconto da 130 euro, il prezzo di questa stampante è sceso da 389 euro a soli 259 euro, un’opportunità da non perdere per chi desidera entrare nel mondo della stampa 3D.

Anycubic kobra 3 combo

La versione Combo della ANYCUBIC Kobra 3 è un passo in avanti per chi cerca funzionalità aggiuntive. Questa stampante include il Color Engine Pro, un dispositivo che amplia il numero di filamenti utilizzabili e offre anche funzioni di avvolgimento e asciugatura. Con un sconto di 140 euro, il prezzo finale scende a 399 euro. Inoltre, viene fornito un kit omaggio con 2 filamenti grigi e 2 filamenti neri, per un totale di 4 Kg di resina, perfetto per iniziare subito a stampare.

Anycubic kobra 3 max

Un’altra offerta interessante è quella della ANYCUBIC Kobra 3 Max, progettata per chi ha bisogno di un volume di stampa ancora più grande. Questa stampante è ideale per progetti di dimensioni notevoli e, grazie a un coupon di 140 euro, il prezzo è ridotto a 549 euro. Un’opzione da considerare per chi desidera realizzare oggetti di grandi dimensioni senza compromettere la qualità della stampa.

Anycubic kobra 3 max combo

Infine, la versione Combo della ANYCUBIC Kobra 3 Max è attualmente in promozione. Questa variante include il Color Engine Pro, simile a quello della Kobra 3 Combo. Con un coupon di sconto da 310 euro, il prezzo finale scende da 969 euro a soli 659 euro, rendendola un’opzione molto competitiva per chi cerca prestazioni elevate.

