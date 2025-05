Se desiderate un televisore QLED 4K da aggiungere al vostro salotto, le attuali promozioni di Amazon offrono una vasta selezione di modelli di alta qualità a prezzi interessanti.

Panasonic tv-65w80aez

La Panasonic TV-65W80AEZ rappresenta una scelta eccellente nel panorama delle Smart TV. Questo modello, con un ampio schermo da 65 pollici, presenta un pannello QLED 4K Ultra HD e supporta le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, garantendo un’esperienza visiva e sonora di alto livello. Inoltre, è dotata di un Fire TV integrato, che permette l’accesso a numerosi contenuti in streaming. Attualmente, grazie a uno sconto dell’8%, il prezzo è ridotto a 653 euro, un’offerta da non perdere per chi cerca qualità e tecnologia all’avanguardia.

Lg 65qned85t6c

Un’altra opzione da considerare è la LG 65QNED85T6C, una TV da 65 pollici della serie 85. Questo modello offre un display 4K Ultra HD e supporta il VRR a 120Hz, risultando ideale per gli appassionati di videogiochi e film d’azione. Con un sconto del 50%, il prezzo è ora di soli 749 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera un televisore performante senza compromettere il budget.

Lg 65nano81t6a

Un’altra proposta interessante è la LG NanoCell della serie 81, che offre uno schermo 4K Ultra HD da 65 pollici. Durante la Amazon Tech Week, questo modello è disponibile a un prezzo molto vantaggioso grazie a uno sconto del 46%, che riduce il costo da 999 euro a soli 537 euro. Questo televisore è perfetto per chi cerca un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Samsung qe43qn94datxzt

Infine, la Samsung QE43QN94DATXZT, un modello da 43 pollici con schermo QLED Mini LED, si distingue per le sue dimensioni compatte e le prestazioni elevate. Attualmente, questo televisore è soggetto a uno sconto del 57%, che porta il prezzo da 1.399 euro a 599 euro. Questa è un’ottima opportunità per chi cerca un televisore di qualità in uno spazio limitato.

