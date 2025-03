Con un annuncio ufficiale sul proprio blog, avvenuto il 15 gennaio 2025, Google ha rivelato il lancio di una nuova esperienza di ricerca basata sull’intelligenza artificiale di Gemini. Questa innovativa funzione, denominata AI Overviews, sta già facendo il suo ingresso anche in Italia, dove gli utenti hanno iniziato a notarla tra i risultati delle loro ricerche. Questo cambiamento segna un punto di svolta significativo per il motore di ricerca, che si prepara a una trasformazione sostanziale, in parte motivata dalla crescente competitività nel settore.

Caratteristiche di AI overviews

La funzione AI Overviews si propone di mostrare risposte generate dall’intelligenza artificiale direttamente in cima ai risultati di ricerca. Questo approccio rappresenta una vera e propria evoluzione del modo in cui gli utenti interagiscono con il motore di ricerca, semplificando l’accesso alle informazioni e rendendo più rapida la risposta a domande complesse. Gli utenti possono aspettarsi di ricevere risposte sintetiche e pertinenti, che possono includere anche link per ulteriori approfondimenti. L’obiettivo di Google è quello di migliorare l’esperienza di ricerca, rendendo le informazioni più accessibili e utili per gli utenti.

AI mode e accesso esclusivo

Un’altra novità significativa è rappresentata dall’introduzione dell’AI Mode, che sarà inizialmente riservata agli abbonati di Google One AI Premium. Questa modalità utilizza una versione personalizzata di Gemini 2.0, progettata per affrontare domande che richiedono un maggiore livello di approfondimento e analisi. Gli utenti avranno accesso a un chatbot integrato nella ricerca, che consentirà di porre domande complesse che in passato avrebbero richiesto più ricerche. Grazie a questa funzionalità, sarà possibile esplorare nuovi concetti o confrontare opzioni dettagliate, ricevendo risposte utili e pertinenti, accompagnate da link per approfondire ulteriormente.

Unione di funzionalità avanzate e ricerca tradizionale

Google sottolinea che l’elemento distintivo di questa nuova esperienza è l’integrazione di diverse funzionalità avanzate con la tradizionale ricerca Google. Gli utenti non solo potranno accedere a contenuti web di alta qualità, ma anche sfruttare fonti aggiornate in tempo reale, come il Knowledge Graph e informazioni sui prodotti. Questa combinazione mira a fornire un’esperienza di ricerca più completa e soddisfacente, in grado di rispondere a una vasta gamma di esigenze informative. Con l’introduzione di queste innovazioni, Google si prepara a ridefinire il panorama della ricerca online, ponendo l’accento sull’importanza dell’intelligenza artificiale nella fruizione delle informazioni.