Due gatti domestici sono stati scoperti tra i resti di un antico galeone spagnolo affondato nel 1559 al largo della Florida. Questa scoperta, avvenuta nel 2025, potrebbe rappresentare le prime evidenze della presenza di felini domestici nel territorio degli attuali Stati Uniti. Gli archeologi, che hanno condotto gli scavi, hanno sottolineato l’importanza di questo ritrovamento, che offre una nuova prospettiva sulla storia dei gatti in America.

La presenza dei gatti nel nuovo mondo

Nel Nuovo Mondo, già popolato da felini selvatici come puma e linci, i gatti domestici, scientificamente noti come Felis catus, giunsero solo con l’arrivo degli europei. Le analisi isotopiche effettuate sui resti dei due gatti hanno rivelato che questi animali erano ben nutriti, con una dieta composta da fonti proteiche come pesce, pollo e persino maiale. È probabile che questi alimenti fossero condivisi con i marinai, dimostrando un legame particolare tra gli uomini e i felini a bordo della nave.

Il rapporto tra marinai e gatti

In un contesto storico in cui i gatti in Europa venivano spesso macellati per la loro carne o utilizzati per la pelliccia, la situazione nel galeone spagnolo sembra essere diversa. Gli archeologi suggeriscono che i gatti fossero rispettati e protetti, il che indica un rapporto più simbiotico tra marinai e felini. Non si può escludere, inoltre, che altri gatti fossero già sbarcati durante le spedizioni di Cristoforo Colombo nei Caraibi, contribuendo così alla diffusione della specie nel continente americano.

La diffusione dei gatti negli Stati Uniti

Nei decenni successivi al 1559, gatti provenienti dall’Inghilterra giunsero a Jamestown nel 1607 e potrebbero aver fatto parte del carico della Mayflower nel 1620. Oggi, la situazione è cambiata radicalmente: oltre 73 milioni di gatti vivono negli Stati Uniti, rendendoli una presenza comune, con un felino in ogni terza abitazione. Questo fenomeno ha portato a un aumento dell’interesse verso i gatti, compresi quelli di colore arancione, la cui unicità è stata recentemente oggetto di studi e articoli.

Un’affascinante evoluzione dei felini domestici

La scoperta dei gatti nel galeone affondato offre uno spaccato affascinante della storia dei felini domestici in America e della loro evoluzione nel corso dei secoli. I gatti, da semplici compagni di bordo, sono diventati oggi una delle presenze più amate nelle case statunitensi.