Un’offerta imperdibile si presenta su eBay per gli appassionati di tecnologia: un venditore ha messo in vendita un MacBook Air M4 del 2025 a un prezzo vantaggioso. Questo laptop, prodotto dalla nota azienda californiana Apple, è attualmente disponibile a un costo ridotto grazie a un codice promozionale valido fino ad aprile 2025.

Dettagli dell’offerta

Il MacBook Air M4, caratterizzato da un display da 13 pollici, 16GB di RAM e 256GB di memoria interna, è in offerta a 1061 Euro, un prezzo inferiore rispetto ai 1106 Euro di listino. L’acquisto è facilitato dall’utilizzo del codice sconto TECHAPR25, che consente di risparmiare fino a 45 Euro. Questo codice sarà attivo fino al 13 Aprile 2025, rendendo l’affare ancora più allettante per chi desidera un nuovo laptop.

Affidabilità del venditore

La vendita è gestita da UpgradeElettronica, un venditore professionale con un eccellente punteggio di feedback, pari al 99,8% su un totale di 2731 recensioni. Questo dato testimonia l’affidabilità del venditore e la qualità del servizio offerto. Per chi decidesse di effettuare l’ordine oggi stesso, la consegna del laptop è prevista tra il 10 e il 14 Aprile 2025, tramite il servizio di corriere espresso nazionale GLS. Attualmente, il venditore ha indicato la disponibilità di quattro unità, ma è importante notare che altre quattro sono già state vendute. Per questo motivo, è consigliabile procedere all’acquisto il prima possibile per non perdere l’opportunità di aggiudicarsi il dispositivo.

Considerazioni finali

In sintesi, il MacBook Air M4 rappresenta un’ottima occasione per chi cerca un laptop performante e di qualità, con un risparmio significativo grazie al codice sconto in corso.