Nel pomeriggio dell’11 maggio 2025, Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, ha partecipato a un incontro significativo a Roma, invitata dal suo alleato Matteo Salvini. L’evento ha avuto luogo in un contesto di crescente tensione politica tra Italia e Francia, con Le Pen che ha condiviso la sua visione sulla cooperazione europea e le sfide comuni.

La presenza di Marine Le Pen al Regina Coeli

Durante la sua visita nella capitale italiana, Marine Le Pen ha assistito insieme a Matteo Salvini alla preghiera di Papa Leone XIV. Questo momento di riflessione spirituale ha preceduto i lavori della scuola di formazione politica della Lega, un incontro che ha visto la partecipazione di vari esponenti del partito. Intervistata dal Corriere della Sera, Le Pen ha riconosciuto il ruolo diplomatico di Giorgia Meloni, evidenziando le divergenze tra i loro approcci, in particolare sul sostegno all’elezione di Ursula von der Leyen. Nonostante le differenze, la leader francese ha lodato i risultati ottenuti da Meloni, sia a livello economico che internazionale.

I rapporti tra Italia e Francia

Marine Le Pen ha commentato anche le relazioni tra Italia e Francia, sottolineando come la visione di Giorgia Meloni sia distante da quella del presidente francese Emmanuel Macron. Ha affermato che i due paesi condividono radici culturali simili e ha espresso il suo desiderio di un “Rinascimento” nelle relazioni bilaterali. Questa affermazione riflette l’intenzione di rafforzare i legami tra le due nazioni, nonostante le attuali divergenze politiche.

Le conseguenze legali per Marine Le Pen

Il clima politico attuale di Marine Le Pen è ulteriormente complicato dalla sua recente condanna in Francia. La leader del Rassemblement National è stata condannata a quattro anni di carcere, di cui due senza condizionale, e a cinque anni di ineleggibilità per appropriazione indebita nel caso degli assistenti parlamentari europei. Questa decisione del tribunale di Parigi ha escluso Le Pen dalle prossime elezioni presidenziali francesi del 2027, un evento che potrebbe avere un impatto significativo sulla sua carriera politica e sul futuro del partito.

Il messaggio di Marine Le Pen ai dirigenti della Lega

Nel suo messaggio su X, Marine Le Pen ha espresso la sua felicità per essere a Roma e ha anticipato il suo intervento ai dirigenti della Lega. Ha parlato dell’importanza di affrontare insieme le sfide europee e ha sottolineato la necessità di unire le forze per il futuro dei rispettivi partiti. Questo incontro rappresenta un passo importante per consolidare l’alleanza tra il Rassemblement National e la Lega, con l’obiettivo di affrontare le sfide politiche e sociali che l’Europa si trova ad affrontare.