Matteo Paz, un giovane studente statunitense di diciotto anni, ha recentemente ricevuto un premio di 250.000 dollari per il suo straordinario lavoro nell’analisi dei dati della missione Neowise della NASA, durante il quale ha scoperto oltre 1,5 milioni di oggetti celesti. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla sua dedizione e alla sua innovativa applicazione dell’intelligenza artificiale.

Il percorso di Matteo

Nel 2022, mentre frequentava il liceo, Paz ha deciso di iscriversi alla Planet Finder Academy, dove ha iniziato a collaborare con esperti astronomi della Caltech University. Il suo obiettivo era chiaro: individuare nuovi pianeti e oggetti extrasolari finora sconosciuti. Sotto la supervisione di Davy Kirkpatrick, un astronomo di spicco, Paz ha intrapreso l’analisi di un vasto archivio di dati della missione Neowise, che ha raccolto nel corso di 14 anni ben 200 miliardi di righe di informazioni.

Innovazione nell’analisi dei dati

Per accelerare il processo di ricerca, Matteo ha sviluppato un’intelligenza artificiale capace di automatizzare l’individuazione delle anomalie nei dati, potenziali indicatori della presenza di stelle, nebulose, supernove e quasar, attraverso l’analisi delle loro firme infrarosse. Questa innovativa metodologia ha portato a risultati straordinari in tempi brevi, consentendo di identificare una quantità impressionante di nuovi oggetti celesti, mai prima catalogati.

Riconoscimenti e successi

Il lavoro di Paz ha catturato l’attenzione non solo dei suoi colleghi, ma anche del suo mentore, Kirkpatrick, il quale inizialmente aveva suggerito di concentrarsi su una porzione ristretta del cielo. “In due anni abbiamo ottenuto informazioni su 1,5 milioni di oggetti celesti, un risultato che nessuno di noi alla Caltech si aspettava“, ha commentato l’astronomo, che ricopre il ruolo di scienziato senior presso l’IPAC.

Il futuro di Matteo

Grazie a questo impressionante successo, Matteo è stato assunto dalla Caltech, dove ha assunto il ruolo di mentore per studenti più giovani, contribuendo così alla formazione della nuova generazione di astronomi. In riconoscimento dei suoi risultati scientifici, la Planet Finder Academy ha deciso di premiarlo con un sostanzioso premio in denaro di 250.000 dollari, un aiuto significativo per accedere ai corsi universitari più prestigiosi.