Fino all’11 maggio 2025, Mediaworld offre un volantino dedicato ai prodotti Apple, ricco di promozioni interessanti disponibili sul sito ufficiale della catena. Gli appassionati del marchio californiano possono approfittare di sconti su una vasta gamma di articoli, tra cui smartphone, computer e dispositivi indossabili.

Offerte sugli iPhone

Tra le promozioni più allettanti ci sono gli iPhone 16. Il modello da 256 gigabyte è in vendita a 969 Euro, un prezzo significativamente ridotto rispetto ai 1109 Euro di listino. Anche l’iPhone 16e, con una capacità di 128 gigabyte, è disponibile a un prezzo scontato di 699 Euro, rispetto ai 729 Euro precedenti. Per chi cerca prestazioni superiori, l’iPhone 16 Pro è proposto a 1199 Euro, con un risparmio di quasi 200 Euro rispetto ai 1369 Euro di listino.

Macbook pro in offerta

Non mancano le promozioni sui computer portatili, con il MacBook Pro da 14 pollici dotato di chip M4 in vendita a 1699 Euro, in calo rispetto ai 1949 Euro di listino. Questo modello è ideale per professionisti e studenti che cercano potenza e portabilità, rendendolo una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo performante.

Apple watch a prezzi ridotti

Per quanto riguarda gli indossabili, l’Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm in alluminio è disponibile a 253,99 Euro, un prezzo inferiore rispetto ai 289 Euro precedenti. Anche il modello da 40mm ha visto una riduzione di prezzo, ora offerto a 227,99 Euro, con un risparmio significativo rispetto ai 259 Euro di listino.

Dettagli sulle offerte

Per visualizzare tutte le promozioni, è possibile consultare il volantino completo. Sul sito sono disponibili ulteriori informazioni riguardanti le condizioni di spedizione e vendita, oltre alla possibilità di dilazionare il pagamento in tre o più rate mensili, rendendo l’acquisto ancora più accessibile per i clienti.