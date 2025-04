Se siete alla ricerca di un computer portatile che possa soddisfare le vostre esigenze di gaming senza far lievitare il budget, MediaWorld ha l’offerta che fa per voi. Attualmente è disponibile in promozione un notebook da gaming Acer con GPU RTX 4060, un’opzione interessante per gli appassionati di videogiochi.

Il modello in questione, l’Acer Nitro V 16 ANV16-41-R6K1, è proposto al prezzo di partenza di 999 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Ma c’è di più: i clienti che possiedono una carta MW CLUB e acquistano tramite l’app possono beneficiare di uno sconto extra di 149,85 euro. I dettagli della promozione sono disponibili sul portale di MediaWorld e l’offerta è valida fino alla fine della giornata del 21 aprile 2025.

Caratteristiche tecniche del notebook Acer Nitro V

Il prezzo consigliato per questo notebook è di 1.199 euro, il che evidenzia un notevole risparmio per chi decide di approfittare dell’offerta. Il dispositivo è dotato di un ampio schermo da 16 pollici con una risoluzione di 1.920 x 1.200 pixel e un refresh rate che arriva fino a 165Hz, caratteristiche che lo rendono ideale per il gaming fluido e coinvolgente. Sotto il cofano, il notebook è equipaggiato con un potente processore AMD Ryzen 7 8845HS, supportato da 16GB di RAM e un SSD da 512GB, offrendo così prestazioni elevate e tempi di caricamento rapidi.

La colorazione del notebook è Nero siderale, un design elegante che si adatta a qualsiasi ambiente. Inoltre, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 in versione Home, garantendo un’esperienza utente moderna e intuitiva.

Dettagli aggiuntivi e disponibilità

Per chi desidera approfondire ulteriormente le specifiche e le funzionalità del modello Acer Nitro V 16 ANV16-41-R6K1, tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito di MediaWorld. Qui gli utenti possono trovare dettagli aggiuntivi, recensioni e altre offerte correlate che potrebbero interessarli.

In un mercato sempre più competitivo, l’Acer Nitro V si distingue per il suo equilibrio tra prestazioni e prezzo, rendendolo un’opzione da considerare seriamente per chi desidera un notebook da gaming di qualità senza compromettere il budget.