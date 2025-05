Se siete in cerca di un’opportunità per acquistare un iPhone di ultima generazione a un prezzo vantaggioso, MediaWorld ha attivato una promozione che potrebbe fare al caso vostro. La catena di elettronica ha infatti lanciato uno sconto significativo sull’iPhone 16 da 128GB.

Dettagli dell’offerta

Attualmente, il prezzo dell’iPhone 16 è fissato a 759 euro attraverso il portale di MediaWorld, mentre il prezzo consigliato è di 979 euro. Questo significa che gli acquirenti possono approfittare di un risparmio del 22,47%. La promozione fa parte del volantino “Sottocosto” di MediaWorld, che sarà valido fino al 18 maggio 2025. Questa è un’occasione da non perdere per chi desidera un dispositivo di alta qualità a un costo ridotto.

Caratteristiche dell’iPhone 16

L’iPhone 16, considerato un “Top Seller” da MediaWorld, è un dispositivo che non ha bisogno di presentazioni dettagliate. Tuttavia, è utile sapere che, al momento della scrittura, le colorazioni disponibili per questo modello a prezzo scontato includono Black, White, Pink, Ultramarine e Teal. È importante notare che la disponibilità di alcune colorazioni è già limitata, con diverse opzioni esaurite in breve tempo. Questo sottolinea l’attrattiva dell’offerta e l’interesse degli acquirenti verso il prodotto.

Procedura per l’acquisto

Se desiderate approfondire ulteriormente questa proposta, potete visitare il sito ufficiale di MediaWorld. Qui troverete informazioni dettagliate e la possibilità di effettuare l’acquisto direttamente online, sfruttando così la promozione attuale. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di possedere un iPhone 16 a un prezzo competitivo, prima che le scorte si esauriscano.