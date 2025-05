Mediaworld ha avviato oggi, 1 maggio 2025, una nuova campagna promozionale intitolata Eco Tech, che offre agli acquirenti l’opportunità di acquistare una vasta gamma di prodotti di elettronica e informatica a prezzi scontati fino al 31 maggio. Questa iniziativa si rivolge a chiunque sia interessato a rinnovare la propria tecnologia senza spendere una fortuna.

Offerte sui televisori

Tra le proposte più interessanti, spicca il televisore Hisense 50E7NQ QLED, un modello da 50 pollici, disponibile al prezzo di 365,99 Euro. Questo rappresenta una significativa riduzione rispetto al prezzo di listino di 499 Euro. Un’altra offerta da tenere d’occhio è il Samsung UE43DU7170UXZT, un televisore da 43 pollici con risoluzione UHD 4K, proposto a 288,99 Euro, con un risparmio notevole rispetto al prezzo originale di 449 Euro. Non da meno è l’LG UHD 75UR78006LK, un modello da 75 pollici, in vendita a 661,99 Euro, rispetto ai 1399 Euro di listino. Queste offerte rendono il periodo attuale particolarmente vantaggioso per chi desidera un nuovo televisore.

Promozioni nel settore telefonia

Il settore della telefonia non è da meno, con l’iPhone 16 Pro da 128 gigabyte in offerta a 1099 Euro, un prezzo inferiore rispetto ai 1239 Euro di listino. Anche lo Xiaomi A5, nella versione con 3 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria, è disponibile a un prezzo molto competitivo di 89 Euro. Infine, l’Honor 400 Lite, con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage, è proposto a 299 Euro. Queste offerte rendono la telefonia mobile più accessibile per molti consumatori.

Offerte sui dispositivi informatici

Nel campo dell’informatica, il tablet Xiaomi Redmi Pad 2 8/256GB è in vendita a 249 Euro, rispetto ai 279,90 Euro di listino. Questo dispositivo rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un tablet performante a un prezzo ragionevole. La varietà di prodotti disponibili rende questa promozione un’opportunità da non perdere per chi desidera aggiornare la propria tecnologia.

La lista completa delle offerte è accessibile tramite questo link.