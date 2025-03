Siete in cerca di un dispositivo di archiviazione con un ampio spazio disponibile a un prezzo accessibile? MediaWorld ha lanciato un’interessante offerta che potrebbe attirare la vostra attenzione. In promozione, infatti, c’è un SSD esterno del marchio SanDisk.

Prezzo e promozione dell’ssd

Attualmente, il prezzo dell’SSD esterno SanDisk è di 79,99 euro sul sito di MediaWorld. Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 138,99 euro, il che rende l’offerta particolarmente vantaggiosa. Questa promozione fa parte dell’iniziativa “Spring Party”, attiva fino al 27 marzo 2025.

Caratteristiche del prodotto

Per incentivare ulteriormente gli acquisti, MediaWorld offre anche la consegna gratuita per gli ordini effettuati online. L’SSD in questione offre una capacità di archiviazione di 1TB e supporta lo standard USB 3.2, garantendo prestazioni elevate. La velocità di lettura arriva fino a 800MB/s, mentre il dispositivo è progettato per resistere a cadute fino a due metri e a urti, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca un’unità robusta e affidabile.

Ulteriori informazioni

Se desiderate ulteriori dettagli sull’SSD SanDisk e sull’offerta in corso, potete trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale di MediaWorld.