Se state considerando l’acquisto di un nuovo televisore smart e non avete necessità di una grande diagonale, MediaWorld ha lanciato una promozione interessante. Al centro di questa offerta c’è un Smart TV del marchio LG, specificamente il modello 27TQ615S.

Attualmente, questo televisore è disponibile al prezzo di soli 187 euro sul portale di MediaWorld, mentre il prezzo consigliato è di 279 euro. Al momento della scrittura, il televisore è classificato come “Top Seller” da MediaWorld, evidenziando la sua popolarità tra i consumatori.

Caratteristiche del modello LG 27tq615s

Il prodotto in promozione è descritto anche come Monitor TV, ma include supporto per gli standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare, il che lo rende versatile e adatto anche come Smart TV. La diagonale del pannello LCD è di 27 pollici e offre una risoluzione Full HD, che garantisce immagini chiare e dettagliate. Il sistema operativo integrato per le funzioni smart è il noto webOS, che consente un’esperienza utente fluida e intuitiva.

Dettagli aggiuntivi e opinioni

Per chi desidera ulteriori dettagli sullo Smart TV/Monitor TV LG 27TQ615S, MediaWorld offre una sezione dedicata sul proprio sito web, dove è possibile trovare informazioni dettagliate e recensioni lasciate da altri utenti. Queste recensioni possono essere utili per comprendere meglio le prestazioni del prodotto e le esperienze di chi lo ha già acquistato.

