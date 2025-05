Se state pensando di rinnovare la vostra tecnologia in vista dell’estate, MediaWorld ha lanciato una promozione interessante che potrebbe catturare la vostra attenzione. Attualmente, è disponibile un’offerta vantaggiosa su un bundle Xiaomi che comprende smartphone e smartwatch.

Il pacchetto è proposto al prezzo di 349,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Questo bundle include lo smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G e lo smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Lite. Il prezzo consigliato per questo pacchetto è di 399,90 euro, secondo quanto riportato dal portale della catena. Inoltre, per chi acquista online, è disponibile la consegna gratuita. È importante notare che questa offerta fa parte dell’iniziativa “Outlet” di MediaWorld, il che significa che le unità disponibili potrebbero essere limitate.

Caratteristiche del bundle Xiaomi

Il bundle in promozione offre uno smartphone dotato di ben 256GB di spazio di archiviazione e certificazione IP68, rendendolo resistente all’acqua e alla polvere. Sul retro del dispositivo è presente una fotocamera con un sensore principale da 200MP, che consente di scattare foto di alta qualità. Inoltre, il software integrato include diverse funzioni di intelligenza artificiale, che migliorano ulteriormente l’esperienza fotografica.

Per quanto riguarda lo smartwatch incluso nel pacchetto, il Xiaomi Redmi Watch 5 Lite è dotato di un display AMOLED da 1,96 pollici, che garantisce colori vividi e una buona leggibilità. La batteria offre un’autonomia stimata fino a 18 giorni, rendendolo un compagno ideale per chi desidera monitorare la propria attività quotidiana senza doversi preoccupare di ricaricarlo frequentemente.

Dettagli aggiuntivi sul bundle

Se desiderate approfondire ulteriormente i dettagli riguardanti questo bundle di prodotti Xiaomi, non esitate a visitare il sito ufficiale di MediaWorld. Troverete informazioni complete sulle specifiche tecniche e sulle modalità di acquisto, oltre a eventuali aggiornamenti sulle disponibilità. L’offerta è particolarmente allettante per chi cerca un pacchetto completo e tecnologicamente avanzato, perfetto per affrontare la stagione estiva con stile e funzionalità.