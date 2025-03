Negli ultimi giorni, un numero crescente di utenti italiani ha notato l’apparizione di una nuova icona in basso a destra su WhatsApp, rappresentante un cerchio con una sfumatura. Questo simbolo è legato a Meta AI, la piattaforma di intelligenza artificiale del noto gigante dei social network, che ha recentemente fatto il suo debutto in Europa.

Dopo aver superato vari ostacoli normativi, Meta ha ufficialmente lanciato Meta AI in Europa, un annuncio che include l’integrazione della tecnologia su Facebook, Instagram e WhatsApp. Questa innovazione segna un passo significativo nell’evoluzione dei servizi offerti dalla compagnia, che punta a migliorare l’interazione degli utenti con le sue piattaforme.

Per utilizzare Meta AI su WhatsApp, è sufficiente cliccare sull’icona appena introdotta e porre al chatbot qualsiasi domanda. Questo nuovo strumento è progettato per facilitare le conversazioni e fornire assistenza in vari ambiti.

Funzionalità di Meta AI su WhatsApp

Secondo la documentazione ufficiale, Meta AI consente di avviare conversazioni, interagire nelle chat di gruppo esistenti e ricevere consigli utili. Gli utenti possono discutere dei propri interessi, interagire con i contenuti e persino generare immagini tramite intelligenza artificiale. Inoltre, è possibile inoltrare messaggi a Meta AI per ottenere ulteriori informazioni su vari argomenti.

Privacy e sicurezza

Riguardo alla privacy, Meta ha chiarito che solo i messaggi che menzionano @Meta AI o che gli utenti decidono di condividere con il servizio possono essere letti dalla piattaforma. È importante sottolineare che Meta AI non ha accesso agli altri messaggi nelle chat personali, poiché le comunicazioni su WhatsApp sono protette da crittografia end-to-end. Questo significa che i dati degli utenti rimangono al sicuro e non possono essere letti da terzi, inclusa Meta AI.

L’introduzione di questa nuova funzionalità rappresenta un passo avanti significativo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle comunicazioni quotidiane, offrendo agli utenti strumenti innovativi per migliorare la loro esperienza su WhatsApp e le altre piattaforme di Meta.