È un periodo di grande fermento per il settore della robotica, non limitato al solo sviluppo del robot sintetico Protoclone. Si sta infatti assistendo a un nuovo fenomeno: l’atletica robotica, emersa in occasione di un evento significativo tenutosi in Cina.

Il 19 aprile 2025, come riportato da Interesting Engineering, il robot umanoide Tiangong Ultra ha conquistato la prima mezza maratona dei robot di Pechino. Questo evento ha visto il robot completare il percorso di 21 chilometri in un tempo di oltre 2 ore e 40 minuti, come evidenziato in un video diffuso dal canale YouTube CGTN Sports Scene.

Il primo evento di atletica robotica

La competizione ha rappresentato un momento storico, essendo il primo evento al mondo in cui circa 21 robot umanoidi hanno gareggiato fianco a fianco con maratoneti umani. I robot partecipanti presentavano varie altezze, oscillando tra 1,19 metri e 1,8 metri. È importante sottolineare che non erano ammessi robot dotati di ruote; i partecipanti dovevano necessariamente avere un design umanoide e dimostrare la capacità di camminare o correre come un essere umano.

Tiangong Ultra, con un’altezza di 1,8 metri e un peso di circa 52 chilogrammi, ha raggiunto una velocità massima di 12 km/h durante la gara. Nonostante le sfide, la batteria del robot è stata sostituita tre volte nel corso della mezza maratona. Tuttavia, non sono mancati gli imprevisti: uno dei robot è caduto sulla linea di partenza, rimanendo fermo per alcuni minuti, mentre un altro ha subito un incidente, schiantandosi contro una ringhiera e causando la caduta del suo operatore umano.

Risultati a confronto

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare osservando le immagini della corsa, i robot umanoidi non sono riusciti a superare i tempi dei maratoneti umani. Nella corsia dedicata agli esseri umani, il vincitore umano ha completato il percorso in appena un’ora e due minuti. In altre parole, durante questa prima mezza maratona che ha visto contrapposti robot e maratoneti, sono stati gli esseri umani a prevalere. L’evento di Pechino ha suscitato un notevole interesse, dimostrando che, sebbene i robot stiano facendo progressi, c’è ancora una distanza significativa da colmare rispetto alle prestazioni umane.

Il futuro della robotica

Rimanendo nel campo della robotica, è interessante notare che la tecnologia continua a evolversi rapidamente. Gli sviluppi nel settore non si limitano alla competizione atletica. Ad esempio, un recente video di Atlas, il robot umanoide di Boston Dynamics, ha catturato l’attenzione del pubblico, mostrando le straordinarie capacità di movimento e interazione di questi dispositivi avanzati.

La robotica si sta avvicinando a nuove frontiere, e eventi come la mezza maratona di Pechino rappresentano solo l’inizio di un percorso che potrebbe portare a innovazioni sorprendenti nel mondo dello sport e oltre.