Microsoft ha recentemente fornito chiarimenti riguardo al motivo per cui alcuni utenti non riescono ad aggiornare i loro PC Windows 11 alla versione 24H2. Questo aggiornamento è segnalato come non disponibile per gli utenti che stanno affrontando un problema legato a Dirac Audio.

La società di Redmond ha confermato di non aver ancora risolto questo bug, il quale è stato riconosciuto nel mese di dicembre 2024, quando è stato attivato un blocco di disponibilità per limitare l’aggiornamento.

Dettagli sul problema audio

Microsoft ha spiegato che “è stata applicata una restrizione di compatibilità a un numero limitato di dispositivi di un produttore” a causa di un problema audio riscontrato dopo l’installazione di Windows 11, versione 24H2. Questo problema è stato osservato su alcuni dispositivi dotati di Dirac Audio, in particolare quelli contenenti il file cridspapo.dll.

Dopo l’aggiornamento a Windows 11, versione 24H2, alcuni utenti hanno segnalato malfunzionamenti degli altoparlanti integrati, degli speaker Bluetooth e delle cuffie Bluetooth. Inoltre, sia le applicazioni di sistema che quelle di terze parti non riuscivano a riconoscere questi dispositivi. Nella comunicazione ufficiale, Microsoft ha evidenziato che “questi dispositivi non riceveranno l’aggiornamento a Windows 11, versione 24H2 tramite il canale Windows Update fino alla risoluzione del problema”. Gli amministratori IT che utilizzano i report di Windows Update for Business possono controllare la situazione tramite l’ID di protezione: 54283088.

Stato attuale della situazione

Nonostante siano trascorse diverse settimane, Microsoft non è ancora riuscita a risolvere il problema, lasciando gli utenti colpiti in attesa di una soluzione. La società ha sottolineato l’importanza di garantire la compatibilità e la funzionalità dei dispositivi prima di procedere con ulteriori aggiornamenti.

Nel frattempo, si susseguono le voci riguardo a nuove funzionalità in arrivo. Ultime indiscrezioni indicano che l’intelligenza artificiale potrebbe presto fare il suo debutto anche su Notepad, ampliando ulteriormente le capacità degli strumenti di lavoro quotidiani.

La situazione attuale rimane in evoluzione e gli utenti interessati sono invitati a rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft.