Durante un’audizione tenutasi il 15 marzo 2025 al Congresso degli Stati Uniti, organizzata dal Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Fund, l’ex ufficiale dell’intelligence militare Luis “Lue” Elizondo ha presentato quella che sembrava una prova sorprendente: una struttura a forma di disco sospesa, catturata da un pilota civile. Elizondo ha descritto l’oggetto come “argentato, lenticolare e largo tra i 180 e i 300 metri”, alimentando le speculazioni sul misterioso universo degli UAP (fenomeni aerei non identificati).

Reazione della comunità

Tuttavia, nel giro di poche ore, gli utenti della comunità r/UFOs su Reddit, notoriamente aperti a teorie extraterrestri, hanno smontato l’intera faccenda. La presunta “navicella” era in realtà il risultato di un’illusione ottica: la sovrapposizione prospettica di due campi coltivati circolari, visibili su Google Earth, situati a est di Colorado Springs. Uno di questi campi, più scuro e in primo piano, appariva come l’ombra del secondo, creando l’illusione di un oggetto sospeso in aria. In sostanza, non si trattava di un disco volante, ma semplicemente di agricoltura.

Chiarimenti e dichiarazioni

Per chiarire ulteriormente la situazione, è possibile visualizzare l’immagine del presunto “disco volante” attraverso il link della foto. A sinistra si può osservare il campo, mentre a destra si trova l’immagine presentata come UFO.

Nonostante l’evidente errore, Elizondo ha dichiarato che la foto gli era stata fornita solo poche ore prima dell’evento, senza alcuna verifica, e le stime erano basate esclusivamente sul racconto del pilota. “Questo episodio dimostra quanto chi segnala un UAP venga ridicolizzato”, ha commentato su X, evitando di riconoscere apertamente l’errore.

Impatto sulla credibilità

L’ex ufficiale, già noto per aver condiviso in passato immagini che si sono poi rivelate essere nubi o giochi di luce, rischia ora di minare la credibilità del movimento per la trasparenza sugli UAP. Anche i sostenitori degli UFO si trovano in difficoltà nel difenderlo. Un utente ha commentato: “È imbarazzante. Non è nemmeno un cerchio nel grano, sono solo coltivazioni rotonde.”

Interrogativi sul tema UFO

Nondimeno, il tema degli UFO continua a sollevare interrogativi e il Pentagono ha confermato l’esistenza di fenomeni aerei non identificati, mantenendo viva l’attenzione su questo argomento.