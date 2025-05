L’acquisto di un computer compatto e potente è diventato sempre più accessibile grazie a promozioni vantaggiose. In questo contesto, Amazon offre un’opportunità imperdibile per chi desidera un piccolo PC in grado di sostituire un desktop tradizionale o di allestire una postazione multimediale in salotto.

Offerta imperdibile per l’Origimagic N1

Il protagonista di questa offerta è l’Origimagic N1, un computer dalle dimensioni ridotte che, grazie a un notevole sconto, può essere vostro a un prezzo davvero interessante. Il prezzo di listino del dispositivo è fissato a 409 euro, ma attualmente è possibile acquistarlo a soli 289 euro, grazie a un coupon che consente uno sconto di 120 euro.

Caratteristiche tecniche del computer

All’interno della sua elegante scocca grigia e nera, l’Origimagic N1 nasconde un potente processore AMD Ryzen 7 5700U che raggiunge una frequenza massima di 4,3 GHz. È dotato di 16 GB di RAM di tipo DDR4 e un veloce SSD PCIe 3.0 con una capacità di 512 GB. A completare l’offerta, il computer viene fornito con una licenza ufficiale di Windows 11 Pro, già preinstallato.

Vantaggi per gli studenti

Per gli studenti, c’è un ulteriore vantaggio: Amazon propone una promozione dedicata agli iscritti a Amazon Prime Student. Questa offerta include tre mesi gratuiti di servizio, che permettono di usufruire di spedizioni Prime senza costi aggiuntivi, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro ancora. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!