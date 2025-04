Molti utenti sono alla ricerca di un Mini PC da collocare nel soggiorno, perfetto per creare una funzionale postazione multimediale. Le attuali offerte disponibili su Amazon rendono questa scelta accessibile a un prezzo vantaggioso.

Beelink Eqr5

Il primo modello in promozione è il Beelink EQR5, un dispositivo di punta tra i mini PC. Questo compatto computer è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 5825U, capace di raggiungere i 4,5 GHz, e offre 32 GB di RAM DDR4, insieme a un SSD M.2 PCIe da 500 GB. Attivando un coupon di 100 euro, il prezzo finale scende a 359 euro, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca prestazioni elevate in uno spazio ridotto.

Trigkey Key-N150

Per chi desidera un’alternativa più economica, il TRIGKEY Key-N150 rappresenta una valida scelta. Questo mini PC è dotato di un processore Intel Twin Lake N150, che raggiunge i 3,6 GHz, abbinato a 16 GB di RAM DDR4 e a un SSD da 500 GB. Grazie a un coupon di 20 euro, il prezzo finale è di 169 euro, rendendo questo dispositivo molto appetibile per chi ha un budget limitato.

In aggiunta, Amazon propone vantaggi esclusivi, come TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste offerte permettono di accedere a una vasta gamma di musica, eBook e audiolibri, arricchendo ulteriormente l’esperienza multimediale.