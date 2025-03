Siete alla ricerca di un proiettore portatile che combini alta qualità e funzionalità avanzate? Una nuova opportunità si presenta su Amazon, che non potete lasciarvi sfuggire.

Il protagonista di questa offerta è il XGIMI MoGo 2 Pro, un proiettore portatile di elevata qualità, attualmente disponibile con un notevole sconto. Infatti, il prezzo è stato ridotto del 36% rispetto al recente costo di 469 euro, consentendo di acquistare questo dispositivo a soli 299 euro.

Caratteristiche tecniche del proiettore

Il XGIMI MoGo 2 Pro offre una risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e presenta una luminosità di 400 ISO lumen, garantendo immagini chiare e dettagliate. La temperatura di colore D65 e la copertura del 90% della gamma cromatica DCI-P3 contribuiscono a un’esperienza visiva di alta qualità. Tra le altre specifiche, il proiettore è dotato di due altoparlanti da 8W con Dolby Audio, che assicurano un suono coinvolgente e di qualità. Inoltre, il sistema operativo Android TV 11.0 permette di utilizzare il proiettore senza la necessità di dispositivi esterni, rendendo l’esperienza ancora più pratica.

