Un monitor Full HD sta diventando obsoleto? Se state cercando di passare a un dispositivo con un pannello 2K e un elevato refresh rate, questa è l’occasione che fa per voi. Fino al 30 aprile 2025, Amazon offre una promozione imperdibile su un monitor da gaming.

Il protagonista di questa offerta è il KOORUI E2721F, un monitor da gaming disponibile per l’acquisto e la spedizione immediata tramite Amazon. Questo schermo 2K ha subito un sconto del 25% rispetto al prezzo più basso recente di 199,99 euro, portando il costo finale a soli 149 euro.

Caratteristiche tecniche del KOORUI E2721F

Il KOORUI E2721F è progettato specificamente per il gaming, dotato di un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione 1440p (2K). Questo monitor offre una frequenza d’aggiornamento fino a 100Hz e un tempo di risposta di soli 1 millisecondo, caratteristiche che lo rendono ideale per i videogiocatori più esigenti. La struttura del monitor è particolarmente sottile, e include anche una funzione per ridurre l’affaticamento visivo, un aspetto molto apprezzato da chi trascorre lunghe ore davanti allo schermo.

In aggiunta, il monitor è completamente compatibile con la tecnologia Adaptive Sync, che garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Un’altra nota positiva è rappresentata dallo stand, che consente di regolare l’inclinazione del monitor per un comfort ottimale durante l’uso.

Vantaggi per studenti Amazon Prime

Gli studenti possono approfittare di un’offerta esclusiva. Amazon offre ai membri del programma Amazon Prime Student la possibilità di ricevere tre mesi di servizio gratuiti. Questo include spedizioni gratuite con Prime, accesso a film e serie TV tramite Prime Video, giochi con Prime Gaming e molto altro ancora. È un’opportunità da non perdere, specialmente per chi è in cerca di vantaggi e risparmi.

Se state considerando di aggiornare il vostro monitor, il KOORUI E2721F rappresenta una scelta eccellente, sia per il gaming che per l’uso quotidiano. Non lasciatevi sfuggire questa promozione, disponibile solo per un periodo limitato su Amazon.