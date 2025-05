Il monitor in promozione è il Philips 243V7QJABF, venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata. Questo dispositivo ha subito uno sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato di 99 euro, rendendolo accessibile a soli 84 euro. Un’opzione vantaggiosa per chi cerca un prodotto senza troppe pretese ma comunque funzionale.

Caratteristiche tecniche del monitor

Il Philips 243V7QJABF è dotato di un pannello LED IPS da 24 pollici e offre una risoluzione massima Full HD (1920×1080 pixel), con un tempo di risposta di 4 millisecondi. La progettazione del monitor presenta cornici sottili su tre lati, rendendolo esteticamente gradevole e ideale per ambienti di lavoro o per uso domestico. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con altoparlanti integrati e supporta il montaggio VESA, permettendo una maggiore flessibilità di utilizzo.

Un aspetto da sottolineare è la presenza della tecnologia Low Blue Mode, progettata per ridurre l’affaticamento visivo, rendendo questo monitor una scelta adatta per lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento. Per chi desidera ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa del monitor sulla pagina di Amazon.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi desidera eliminare le spese di spedizione sui propri acquisti, l’iscrizione ad Amazon Prime rappresenta un’opzione vantaggiosa. I nuovi iscritti possono usufruire di un periodo di prova di 30 giorni gratuiti, mentre gli studenti hanno accesso a 90 giorni gratuiti. Questo programma offre numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a film e serie TV di Prime Video e giochi gratuiti tramite Prime Gaming.

In aggiunta, Amazon propone tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, rendendo l’iscrizione ancora più allettante. Approfittate di queste offerte e scoprite tutti i benefici offerti da Amazon Prime.