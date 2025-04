Motorola ha dimostrato nel corso degli anni una notevole capacità di adattamento, mantenendosi al passo con le innovazioni tecnologiche e proponendo dispositivi di alta qualità. Nel 2025, andiamo a scoprire quale sia il miglior smartphone dell’azienda che rientra nella fascia di prezzo sotto i 1.000 euro, ma che è comunque considerato un dispositivo di punta.

Il motorola moto edge 50 ultra: un top di gamma accessibile

Il dispositivo che si distingue come il migliore di Motorola per un prezzo inferiore a 1.000 euro è il Motorola Moto Edge 50 Ultra. Questo smartphone rappresenta una scelta di alta gamma, con caratteristiche che lo pongono tra i migliori del marchio. Per un’analisi dettagliata delle sue funzionalità, si può consultare la recensione del Motorola Moto Edge 50 Ultra.

Caratteristiche tecniche e design

Il Moto Edge 50 Ultra è dotato di un display OLED da 6,7 pollici, che offre una risoluzione di 1220 x 2712 pixel e una luminosità massima che può raggiungere i 2.500 nits. Questo smartphone è disponibile anche in versioni con una back cover in legno, conferendo un tocco di eleganza al design. Le dimensioni dello smartphone si attestano a uno spessore di 8,7 millimetri e un peso di 197 grammi, rendendolo maneggevole e piacevole da utilizzare.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo è equipaggiato con tre sensori posteriori. Il sensore principale è da 50 MP, con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica, mentre il secondo sensore è un’ultra-wide da 64 MP con un campo visivo di 122° e apertura f/2.4. Infine, il terzo sensore è un teleobiettivo da 10 MP, con apertura f/2.0 e stabilizzazione ottica. Non manca una selfie-cam da 50 MP con apertura f/1.9, che offre ottime prestazioni anche per i video e le foto in primo piano.

Prestazioni e batteria

Per quanto concerne le prestazioni, il Moto Edge 50 Ultra è alimentato dal potente SoC Qualcomm, nello specifico lo Snapdragon 8s Gen 3, supportato da 16 GB di RAM e una memoria interna che può arrivare fino a 1 TB. Questo set-up garantisce un’esperienza fluida sia nel multitasking che nel gaming, rendendo il dispositivo adatto a un’utenza esigente.

La batteria del dispositivo ha una capacità di 4.500 mAh e supporta una ricarica cablata ultra-rapida da 125W, permettendo di ricaricare rapidamente il dispositivo per un uso prolungato. Attualmente, il Motorola Moto Edge 50 Ultra è disponibile su Amazon al prezzo di 714 euro per la versione con back cover in legno, rappresentando un investimento interessante per chi cerca un top di gamma a un prezzo competitivo.