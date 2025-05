Il fenomeno dell’innalzamento del livello dei mari sta acquisendo una velocità inaspettata, con dati recenti che destano preoccupazione. Nel 2024, gli oceani hanno registrato un incremento di 0,59 centimetri, superando le stime di 0,43 centimetri fornite dagli esperti della NASA. Questo aumento non è attribuibile esclusivamente allo scioglimento dei ghiacci, ma è anche il risultato dell’innalzamento della temperatura dell’acqua.

Il ruolo dell’aumento della temperatura marina

L’oceanografo della NASA, Josh Willis, ha dichiarato che “il tasso di innalzamento sta aumentando sempre più velocemente”. L’elemento principale che ha contribuito a questo fenomeno nel 2024 è stato l’aumento della temperatura marina. L’acqua calda occupa un volume maggiore rispetto a quella fredda e, nel corso dell’anno, gli oceani hanno raggiunto temperature record, causando un’espansione senza precedenti.

Implicazioni ambientali e sociali

In passato, i ghiacciai rappresentavano circa i due terzi dell’innalzamento del livello del mare; attualmente, la dilatazione termica ha assunto un ruolo predominante. Questo cambiamento ha importanti implicazioni per l’ambiente e per le popolazioni costiere.

Effetti delle tempeste e del riscaldamento

A complicare ulteriormente la situazione, i venti intensificati e le tempeste più frequenti stanno mescolando gli strati dell’oceano, portando il calore nelle profondità marine e contribuendo al riscaldamento dell’acqua. In alcune regioni, la temperatura dell’acqua sta aumentando fino a tre volte più della media globale, creando ondate di calore che danneggiano gravemente la fauna marina e compromettono le attività di pesca.

Conseguenze sui fiumi e risorse idriche

L’innalzamento del livello del mare ha anche conseguenze dirette sui grandi fiumi, come il Gange, dove l’acqua salata sta invadendo le risorse idriche dolci. Questo fenomeno, unito alla diminuzione del disgelo stagionale, sta mettendo a rischio le riserve di acqua dolce per milioni di persone. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che gli oceani, sempre più caldi, stanno affrontando una diminuzione dell’evaporazione, generando problematiche significative per l’ecosistema marino e per le comunità costiere.