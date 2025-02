Il fondatore di Apple, Steve Jobs, continua a essere una figura di riferimento nel settore della tecnologia, tanto da suscitare un vero e proprio culto attorno alla sua persona. Nel 2025, il Governatore della California, Gavin Newsom, ha proposto di onorarlo attraverso una moneta commemorativa da un Dollaro, un gesto che riconosce il suo impatto significativo sul mondo dell’innovazione.

Il riconoscimento da parte della california

La decisione di dedicare una moneta a Steve Jobs è stata ufficializzata tramite un comunicato stampa del Governo della California. Durante il 2025, la zecca di Stato americana emetterà questa moneta, che sarà conosciuta come “American Innovation Coin”. La sua circolazione avverrà principalmente in California, dove Jobs ha lasciato un’impronta indelebile sia attraverso Apple che attraverso altre sue iniziative.

Il programma “American Innovation Coin” è stato avviato nel 2018, offrendo a ciascuno dei 50 Stati americani l’opportunità di selezionare un innovatore di spicco originario del proprio territorio. Queste monete, pur essendo destinate in gran parte ai collezionisti, rappresentano un modo per celebrare le personalità che hanno contribuito in modo significativo all’avanzamento tecnologico e culturale degli Stati Uniti. Con Steve Jobs come rappresentante della California, la moneta non solo celebra il suo genio, ma anche il legame profondo tra innovazione e sviluppo economico nel suo Stato natale.

L’eredità di steve jobs

Gavin Newsom ha spiegato le ragioni alla base della sua scelta, affermando che “Steve Jobs rappresenta l’unicità dell’innovazione californiana”. Jobs ha avuto un ruolo cruciale in molteplici settori, contribuendo a plasmare l’industria tecnologica e cinematografica. È stato co-fondatore e CEO di Pixar Animation Studios, dove ha realizzato “Toy Story”, il primo film d’animazione completamente realizzato al computer.

Tuttavia, è il suo lavoro con Apple che ha definito maggiormente la sua carriera. Jobs ha lanciato prodotti rivoluzionari come l’Apple II, considerato il primo microcomputer di successo commerciale, e il Macintosh, il primo personal computer dotato di interfaccia grafica accessibile al grande pubblico. La sua visione ha trasformato il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia, rendendola parte integrante della vita quotidiana.

La moneta commemorativa rappresenta quindi non solo un tributo a Steve Jobs, ma anche un riconoscimento del suo impatto duraturo sull’innovazione e sulla cultura californiana. Con la sua emissione, la California celebra una figura che ha saputo ispirare generazioni di imprenditori e innovatori.