Nel mondo della finanza, dove l’analisi e la preparazione sembrano essere fondamentali, un episodio curioso ha catturato l’attenzione di molti. Raven Thorogood III, un attore noto per le sue apparizioni televisive, ha dimostrato che le cose non sono sempre come sembrano. Questo scimpanzé, che nel 1999 aveva già recitato in tre film e in vari spot pubblicitari, si è trasformato in un improbabile consulente finanziario.

Il lancio di MonkeyDex

Il 7 gennaio 1999, Raven, all’epoca un giovane scimpanzé di cinque anni, ha intrapreso un’azione che lo ha reso famoso: ha lanciato delle freccette contro un bersaglio su cui erano stati scritti i nomi di 133 aziende. Questo gesto, apparentemente semplice, ha dato vita a un portafoglio d’investimenti che ha preso il nome di MonkeyDex. I risultati ottenuti sono stati sorprendenti, tanto da lasciare increduli gli esperti del settore.

I risultati straordinari di MonkeyDex

Nel corso del 1999, MonkeyDex ha registrato un impressionante guadagno del 213%, superando le performance di oltre 6.000 broker professionisti di Wall Street. Questo successo ha catapultato Raven al 22° posto tra i gestori patrimoniali più performanti del paese. Inoltre, il Guinness dei Primati ha riconosciuto Raven come “lo scimpanzé di maggior successo a Wall Street“, un titolo che ha aggiunto ulteriore notorietà alla sua figura.

I titoli vincenti

Tra i dieci titoli che hanno contribuito al successo del portafoglio, figurano nomi noti come AudioHighway (Nasdaq: AHWY), CMGI (Nasdaq: CMGI), e Inktomi (Nasdaq: INKT). Questi investimenti, scelti in modo casuale, hanno suscitato un grande interesse non solo tra gli investitori, ma anche tra i media.

Il declino di MonkeyDex

Tuttavia, il successo di Raven e di MonkeyDex non è durato a lungo. Nel mese di agosto del 2000, poco più di un anno e mezzo dopo il lancio, il portafoglio ha cominciato a subire perdite significative. Nonostante il Nasdaq fosse in crescita del 3,37% nello stesso periodo, MonkeyDex ha registrato un calo del 34%. Questo trend negativo ha portato alla rapida scomparsa del portafoglio, dimostrando che, sebbene la fortuna possa giocare un ruolo importante, la preparazione e la strategia sono elementi chiave nel mondo degli investimenti.

Un simbolo di un’epoca

Raven Thorogood III rimane un simbolo di un’epoca in cui la casualità ha sfidato le convenzioni del mercato, ma la sua storia serve anche a ricordare che il successo nel mondo della finanza è spesso fugace e imprevedibile.