Se siete alla ricerca di un computer portatile che combini potenza, leggerezza e un prezzo accessibile, l’offerta attuale su Amazon potrebbe catturare la vostra attenzione. In questo momento, è disponibile l’Acer Aspire 3 A315-59-5067, un notebook che viene venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata. Questo dispositivo è attualmente in promozione con uno sconto del 13%, portando il suo prezzo a soli 451 euro.

Caratteristiche del notebook Acer Aspire 3

Il computer portatile in offerta è un modello esclusivo di Acer, caratterizzato da un display LCD da 15,6 pollici con una risoluzione massima Full HD (1920×1080 pixel). Sotto la scocca argentata e la tastiera nera, il laptop è equipaggiato con un potente processore Intel Core i5-1235U, supportato da una grafica integrata Iris Xe. Inoltre, il dispositivo è dotato di 16 GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe PCIe da 512 GB, garantendo così prestazioni elevate e spazio sufficiente per archiviare file e applicazioni.

Il portatile è fornito con il sistema operativo Windows 11 nella versione Home, offrendo un’interfaccia moderna e funzionalità avanzate. Tra le connettività, spicca il supporto per il Wi-Fi 6, che assicura una connessione internet rapida e stabile, insieme a una porta HDMI 2.1, utile per collegare il computer a monitor esterni o televisori.

