Acquistare un computer portatile a un prezzo vantaggioso è un’opportunità che molti cercano, e adesso è possibile grazie a una promozione su Amazon. L’offerta è limitata nel tempo, quindi è fondamentale agire in fretta per non perdere questa occasione.

Dettagli dell’offerta sul Wozifan W7

Il portatile in questione è il WOZIFAN W7, che attualmente beneficia di un doppio sconto. Questo dispositivo, normalmente venduto a 169 euro, è disponibile a soli 139 euro grazie a uno sconto del 6% sul prezzo più basso recente e a un coupon di 20 euro. La promozione è valida su Amazon, dove i clienti possono trovare ulteriori dettagli e procedere all’acquisto.

Caratteristiche tecniche del computer

Il WOZIFAN W7 si presenta con un design accattivante, caratterizzato da una scocca rossa e una tastiera nera. Il suo schermo IPS da 14 pollici offre una risoluzione Full HD, rendendolo ideale per la visione di contenuti multimediali. Sotto la scocca, questo portatile è equipaggiato con un processore Intel Celeron N4020 dual-core, 6 GB di RAM e un SSD da 256 GB, assicurando prestazioni adeguate per l’uso quotidiano e per attività di lavoro o studio.

Le dimensioni del WOZIFAN W7 sono un ulteriore punto a favore, poiché il dispositivo è progettato per essere leggero e sottile. Questo lo rende facilmente trasportabile, perfetto per chi ha bisogno di un computer da portare in borsa o per chi lavora in mobilità.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Questa offerta è particolarmente interessante per gli studenti, che possono usufruire di 3 mesi di Prime a costo zero. Iscriversi a Prime significa avere accesso a numerosi vantaggi, tra cui la spedizione veloce gratuita e l’accesso a una vasta gamma di contenuti su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Prime Gaming.

In aggiunta, i nuovi utenti possono approfittare di tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible, rendendo l’iscrizione a Prime ancora più allettante. Queste promozioni sono un’opportunità imperdibile per chi desidera esplorare i servizi offerti da Amazon senza alcun costo iniziale.