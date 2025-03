State valutando l’acquisto di un computer portatile capace di gestire giochi leggeri come Valorant e League of Legends? In tal caso, è il momento ideale per approfittare di un’offerta disponibile su Amazon, che non potete perdere.

Dettagli dell’offerta per l’acemagic lx15pro 2025

L’oggetto in questione è l’ACEMAGIC LX15Pro 2025, un notebook di un marchio rinomato, attualmente in vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso. Questo dispositivo è proposto con uno sconto del 3% rispetto al prezzo medio di mercato, ma la vera occasione è rappresentata da un ulteriore sconto di 110 euro tramite coupon. Questo porta il costo finale da 539,99 euro a soli 429 euro, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un buon portatile da gaming.

Caratteristiche tecniche del notebook

L’ACEMAGIC LX15Pro 2025 è dotato di un potente processore AMD Ryzen 7 5825U, accompagnato da una scheda grafica integrata. La memoria RAM è di 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione è garantito da un SSD da 512 GB, assicurando prestazioni elevate e tempi di caricamento rapidi. Il display è un IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel, che offre un angolo di visualizzazione di 180 gradi, ideale per sessioni di gioco e visione di contenuti multimediali. Inoltre, il notebook supporta le tecnologie Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, mentre la batteria garantisce un’autonomia di circa 8 ore, permettendo di utilizzare il dispositivo anche lontano da una presa di corrente.

