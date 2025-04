Se siete alla ricerca di un potente notebook da gaming con GPU RTX 5080, non perdete l’occasione di approfittare di un’offerta disponibile su Amazon. Attualmente, è in promozione un modello di MSI che potrebbe soddisfare le vostre esigenze.

Il notebook da gaming MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-033IT è proposto al prezzo di 2.999 euro, venduto e spedito direttamente da Amazon. Questo prezzo rappresenta una riduzione rispetto al costo precedente, che era di 3.299 euro, evidenziando un risparmio del 9%. Le tempistiche di consegna sono rapide e prevedono l’arrivo del prodotto entro pochi giorni dall’ordine.

Caratteristiche tecniche del notebook MSI

Il MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-033IT è dotato di una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, che garantisce prestazioni grafiche elevate, fondamentali per un’esperienza di gioco immersiva. A supporto della scheda video, troviamo un potente processore Intel Core Ultra 9 275HX, che assicura un’ottima gestione delle applicazioni e dei giochi più esigenti. Il sistema operativo installato è Windows 11 nella versione Home, offrendo un’interfaccia moderna e funzionalità avanzate.

Lo schermo del notebook ha una diagonale di 16 pollici, una risoluzione QHD+ e un refresh rate che può arrivare fino a 240Hz, rendendolo ideale per i videogiocatori che richiedono fluidità e nitidezza nelle immagini. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con 32GB di RAM e un SSD da 1TB, offrendo ampio spazio di archiviazione e velocità di accesso ai dati.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera ulteriori dettagli riguardo al notebook MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-033IT, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie direttamente sulla pagina di Amazon. Inoltre, chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime può approfittare di una prova gratuita di 30 giorni, grazie a una promozione speciale. Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime senza costi, accedendo a numerosi vantaggi, tra cui spedizioni veloci gratuite e l’accesso a contenuti esclusivi su Amazon Prime Video e Prime Gaming.

In aggiunta, ci sono offerte per provare gratuitamente anche altri servizi, come Music Unlimited per tre mesi, Kindle Unlimited per due mesi e Audible per 30 giorni. Queste opportunità permettono di esplorare e godere di una vasta gamma di contenuti.

Per chi fosse interessato, è possibile scoprire ulteriormente i vari modelli di notebook e accessori disponibili su Amazon, dove il MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-033IT si distingue come una delle scelte più promettenti nel panorama dei computer portatili da gaming.