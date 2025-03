Il Notepad di Windows 11 si prepara a integrare l’intelligenza artificiale, segnando un passo significativo per una delle applicazioni storiche del sistema operativo. Questa evoluzione sottolinea come l’AI stia pervasivamente entrando in ogni ambito della tecnologia, come evidenziato dai recenti sviluppi.

Funzionalità di riepilogo dei testi

Secondo quanto riportato da The Verge, Microsoft ha avviato i test per la funzionalità di riepilogo dei testi nel Blocco Note, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Attualmente, questa novità è disponibile per gli utenti iscritti al programma Windows Insider, attivi nei canali Canary e Dev. Gli utenti possono selezionare il testo desiderato e cliccare su “Riepiloga” nel menù contestuale che appare con il tasto destro del mouse, consentendo così di ottenere un riassunto delle informazioni.

Generazione di riassunti

Il Notepad sarà in grado di generare un riepilogo del testo selezionato e, come mostrato negli screenshot diffusi, gli utenti avranno la possibilità di regolare la lunghezza del riassunto. È previsto anche l’uso della scorciatoia da tastiera CTRL + M per generare riassunti, facilitando ulteriormente l’interazione con l’applicazione.

Accesso alle funzionalità AI

Per accedere a queste funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, Microsoft richiederà il login all’account. Tuttavia, sarà possibile disattivare tali opzioni direttamente dal menù Impostazioni dell’applicazione, garantendo agli utenti un certo controllo sull’uso delle nuove tecnologie.

Altre funzionalità AI

Oltre a questa innovazione, Microsoft ha introdotto altre funzionalità AI nella versione beta del sistema operativo. Tra queste, nell’applicazione Strumento Cattura è in fase di test una nuova opzione chiamata “Disegna e tieni premuto”. Questa funzione consente di disegnare forme come linee, frecce, rettangoli o cerchi mantenendo premuto il cursore per un tempo prolungato. Le linee tracciate verranno automaticamente raddrizzate, migliorando la chiarezza del disegno. Ulteriori dettagli su queste novità possono essere trovati nel blog ufficiale di Microsoft, dove sono state annunciate le ultime aggiornamenti per gli Insider.