Nubia ha presentato il 10 aprile 2025 il lancio dei nuovi nubia Z70S Ultra e nubia Pad Pro, dispositivi che introducono tecnologie all’avanguardia per migliorare l’esperienza in fotografia, gaming e produttività. Entrambi i prodotti mirano a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente.

Caratteristiche del nubia z70s ultra

Il nubia Z70S Ultra si distingue per il suo avanzato sistema fotografico, che include un sensore principale da 50 megapixel e un obiettivo periscopico da 64 megapixel. Queste caratteristiche sono supportate da tecnologie come il Quad Phase Detection e la stabilizzazione ottica dell’immagine, che garantiscono scatti di alta qualità in diverse condizioni di luce. Tra le funzionalità fotografiche avanzate, spiccano l’AI Motion Capture e modalità dedicate alla fotografia notturna, permettendo agli utenti di catturare immagini straordinarie anche in situazioni di scarsa illuminazione.

Il design del dispositivo è altrettanto innovativo, con un display a schermo pieno che ospita la fotocamera sotto il pannello. Questa scelta non solo migliora l’estetica del prodotto, ma offre anche un’esperienza visiva immersiva. Il nubia Z70S Ultra è alimentato dal potente Snapdragon 8 Elite, supportato da memoria LPDDR5X e archiviazione UFS 4.0. La batteria da 6600 mAh garantisce un’autonomia prolungata, rendendo questo smartphone ideale per coloro che utilizzano intensamente i propri dispositivi.

Il nubia pad pro e le sue capacità

Accanto allo smartphone, Nubia ha svelato anche il nubia Pad Pro, un tablet flagship progettato per offrire prestazioni elevate. Equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3, il dispositivo presenta un display ultra HD da 10,9 pollici e un sistema audio DTS:X Ultra, elementi che lo rendono perfetto per il gaming e il multitasking. La costruzione unibody del tablet è progettata per resistere a urti e cadute, aumentando la sua durabilità e praticità per l’uso quotidiano.

La fotocamera frontale, con risoluzione da 20 megapixel, permette di effettuare videochiamate di alta qualità e scattare selfie nitidi. Il nubia Pad Pro si propone come un dispositivo versatile, adatto non solo per il divertimento, ma anche per attività lavorative, grazie alla sua potenza e alla capacità di gestire più applicazioni contemporaneamente.

Disponibilità e lancio dei dispositivi

Il nubia Z70S Ultra sarà disponibile a livello globale a partire dal 13 maggio 2025, mentre per il nubia Pad Pro non è stata ancora comunicata una data di lancio specifica. L’azienda ha già suscitato grande interesse tra i consumatori e gli appassionati di tecnologia, che attendono con impazienza di testare le nuove funzionalità e prestazioni offerte da questi dispositivi innovativi.