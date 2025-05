Nel deserto del Sinai, gli archeologi hanno recentemente scoperto una straordinaria strada alberata, composta da 500 cerchi di piantumazione, che un tempo ospitava alberi lungo il percorso verso una grande fortezza in Egitto. Questa scoperta, avvenuta nel sito di Tell Abu Saifi, risale a oltre duemila anni fa e offre nuove informazioni sul paesaggio e sulla strategia militare durante le epoche tolemaica e romana.

La fortezza e il suo contesto storico

Il Ministero Egiziano del Turismo e delle Antichità ha comunicato che la fortezza fu costruita e successivamente modificata nel corso dei secoli, iniziando dal regno dei sovrani tolemaici, successori di Alessandro Magno, fino al periodo di dominio dell’Impero romano. Accanto all’ingresso della struttura, gli archeologi hanno scoperto cerchi d’argilla, utilizzati per ospitare piante, un segno di prestigio in un ambiente così ostile come quello desertico. Questi elementi non solo abbellivano il paesaggio, ma servivano anche a creare un’atmosfera più accogliente per i viaggiatori e i soldati che si avventuravano in queste terre.

Strutture difensive e alloggi

A protezione della fortezza era presente un profondo fossato, scavato durante l’epoca tolemaica, progettato per fungere da barriera contro attacchi nemici, inclusi quelli provenienti dall’Impero Seleucide e da ribelli locali. Accanto ai resti della fortificazione, sono stati rinvenuti alloggi per soldati e le loro famiglie, nonché una vasta strada in pietra calcarea lunga cento metri, che facilitava il passaggio delle truppe. Questi ritrovamenti offrono uno spaccato interessante della vita quotidiana di chi abitava e lavorava in questa regione strategicamente importante.

Scoperte sorprendenti e misteri

Una scoperta inaspettata ha rivelato le fondamenta di una struttura ancora più antica, che potrebbe rappresentare un’altra fortezza, la cui origine rimane avvolta nel mistero. Questo ritrovamento solleva interrogativi sulle precedenti civiltà che abitavano la regione e sulle loro interazioni. Non è un caso che un’altra fortezza simile sia stata recentemente scoperta in Israele, suggerendo che queste strutture militari potessero essere parte di un sistema difensivo più ampio che si estendeva oltre i confini dell’Egitto.

Questa scoperta nel deserto del Sinai non solo arricchisce la conoscenza storica di un periodo cruciale, ma mette anche in evidenza l’importanza della ricerca archeologica nel rivelare i segreti del passato e nel comprendere le dynamics delle antiche civiltà.