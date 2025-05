Recentemente, il settore tecnologico ha ricevuto notizie preoccupanti riguardo a possibili aumenti di prezzo che potrebbero colpire i gamer, in particolare coloro che intendono acquistare una nuova GPU NVIDIA. Secondo un rapporto di Digitimes, ripreso anche da XDA, l’azienda statunitense potrebbe presto rivedere al rialzo i costi delle sue schede grafiche della serie RTX 50.

Possibili aumenti di prezzo

Non si parla di un incremento ufficiale dei prezzi al pubblico, conosciuto come MSRP, ma piuttosto di un possibile aumento per i fornitori e gli OEM. Questo cambiamento, sebbene non immediatamente visibile per i consumatori, potrebbe riflettersi inevitabilmente sul prezzo finale delle GPU. Attualmente, NVIDIA non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, quindi è opportuno considerare queste informazioni con una certa cautela, nonostante la reputazione storicamente affidabile della fonte.

Aumento previsto per i modelli RTX

Secondo quanto riportato, si prevede un aumento del 10% per il modello RTX 5090 e fino al 15% per le GPU destinate ai server. Non è ancora chiaro se tutti i modelli saranno coinvolti in questo rincaro, ma non si può escludere che anche altre schede grafiche di fascia alta, come la RTX 5080, possano subire variazioni di prezzo.

Fattori che influenzano i prezzi

Le ragioni alla base di questi aumenti sono molteplici. Tra i principali fattori ci sono le restrizioni all’export verso la Cina per modelli come la RTX 5090 e la RTX 4090, che hanno già causato un aumento dei prezzi in altri mercati. A questi si aggiungono le tariffe doganali e una domanda globale che rimane molto elevata. Negli ultimi giorni, si sono diffuse anche voci riguardo a possibili aumenti per i prezzi dell’iPhone 17, segno di una tendenza più ampia nel settore tecnologico.

Incertezze per i consumatori

Il panorama attuale sembra quindi delineare un periodo di incertezze per i consumatori, che potrebbero trovarsi a dover affrontare costi più elevati per le nuove tecnologie. Resta da vedere come NVIDIA e altri produttori reagiranno a queste sfide e quali strategie adotteranno per mantenere la competitività sul mercato.