Recentemente, i primi presunti benchmark della RTX 5060 Ti hanno acceso il dibattito tra gli appassionati di tecnologia. Ora, giungono nuove informazioni sui potenziali prezzi europei di questa GPU.

Segnalazioni sui prezzi

Le segnalazioni provengono dal portale Wccftech e dall’utente momomo_us, che hanno notato la comparsa di modelli di schede video RTX 5060 Ti su alcuni portali online di rivenditori europei. Sebbene si tratti probabilmente di posizioni temporanee, i prezzi indicati oscillano tra i 600 e i 700 euro.

Modelli e costi

Il modello custom più economico disponibile online è l’ASUS DUAL RTX 5060 Ti (8GB), il cui prezzo è fissato a 587,17 euro. Tuttavia, per il modello GF RTX 5060 Ti AMP (16GB), il costo sale fino a 788,70 euro. Come di consueto, sarà necessario attendere l’effettivo arrivo sul mercato di queste GPU per comprendere meglio la situazione, in particolare riguardo alla disponibilità.

Rumor e attesa

Precedentemente, i rumor avevano suggerito che i prezzi della RTX 5060 Ti potessero essere più vantaggiosi del previsto, almeno per il mercato statunitense. Le variabili in gioco sono molte e attualmente non è nota nemmeno la data di annuncio ufficiale delle schede video. Secondo le indiscrezioni più recenti, NVIDIA sembra pronta a presentare la RTX 5060 Ti il 15 aprile 2025, con il lancio sul mercato previsto per il giorno successivo, il 16 aprile. L’attesa è palpabile e sembra che ci siano sviluppi in arrivo.

Acquisti recenti

In attesa di notizie ufficiali sulla RTX 5060 Ti, è interessante notare che negli ultimi giorni alcuni utenti sono riusciti ad acquistare su Amazon le GPU RTX 5070 a un prezzo inferiore rispetto al MSRP, così come le GPU RTX 5080 al prezzo di listino. Queste informazioni potrebbero risultare utili per chi è in cerca di aggiornamenti nel settore delle schede grafiche.