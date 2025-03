Volete approfittare di un’ottima offerta per una tastiera da gaming meccanica e compatta, compatibile sia con PC che con console? Non lasciatevi sfuggire la HyperX Alloy Origins 65, attualmente in promozione grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

Dettagli dell’offerta su amazon

La HyperX Alloy Origins 65 è disponibile su Amazon, dove viene venduta e spedita direttamente. Grazie a questa promozione, il prezzo è stato ridotto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 119,99 euro, portandolo a soli 79 euro. La consegna avverrà rapidamente, permettendo di ricevere il prodotto comodamente a casa.

Caratteristiche della tastiera hyperx

Questa tastiera meccanica da gaming è cablata e presenta un design compatto privo di tastierino numerico, rendendola ideale per chi ha poco spazio sulla scrivania. Tra le sue peculiarità spicca il telaio in alluminio, che conferisce robustezza e durata. Inoltre, le luci RGB offrono la possibilità di personalizzare l’illuminazione secondo le preferenze del giocatore. Nella confezione, oltre alla tastiera e al cavo di collegamento lungo 1,8 metri, sono inclusi anche accessori utili come l’estrattore di copritasti HyperX e due keycap alternativi per il tasto ESC e la barra spaziatrice.

Vantaggi dell’iscrizione ad amazon prime

Per chi desidera azzerare le spese di spedizione sui propri acquisti Amazon, l’iscrizione ad Amazon Prime rappresenta un’ottima soluzione. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, un’opportunità offerta direttamente da Amazon. Gli studenti hanno accesso a un periodo di prova ancora più lungo, di 90 giorni. Accedendo a Prime, si possono utilizzare anche altri vantaggi, come la visione di film e serie TV su Prime Video, oltre ai giochi gratuiti di Prime Gaming. Ulteriori offerte includono tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, rendendo l’iscrizione a questi servizi ancora più allettante.