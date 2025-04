A inizio 2025, il mercato italiano ha accolto il nuovo OPPO Pad 3 Pro, il tablet di punta dell’azienda cinese. In concomitanza con questo lancio, sono stati presentati anche gli OPPO Enco Air 4, auricolari TWS (True Wireless Stereo) progettati per il segmento entry-level.

Design semplice e funzionale

Il prezzo degli OPPO Enco Air 4 è fissato a 69,99 Euro, ma attualmente sono disponibili su Amazon a 49,99 Euro grazie a una promozione. Sul sito ufficiale di OPPO, il prezzo è di 59,99 Euro. Questi auricolari sono disponibili in due colorazioni: Silky White (bianco lucido) e Fresh Mint (verde chiaro). Esteticamente, il design non presenta grandi novità rispetto al modello precedente, gli Enco Air 3. La custodia di ricarica è realizzata in plastica lucida e ha una forma ellissoidale, con superfici piatte.

La parte inferiore della custodia ospita una porta USB-C per la ricarica e un pulsante di abbinamento. Anche se il cavo non è incluso nella confezione, sono disponibili gommini di ricambio. Sul fronte, è presente il logo di OPPO e un indicatore LED che mostra lo stato di ricarica e di abbinamento con il dispositivo. Tuttavia, si segnala un passo indietro rispetto agli Enco Air 3, poiché il logo non è più inciso ma semplicemente stampato.

Il pulsante di abbinamento, insieme alla compatibilità con la tecnologia Fast Pair di Google, velocizza la connessione Bluetooth al primo utilizzo. Ogni auricolare pesa 4,2 grammi, mentre la custodia pesa 46,2 grammi, rendendo il tutto molto leggero. La batteria di ciascun auricolare è di 58 mAh, mentre la custodia ha una capacità di 440 mAh. La ricarica completa della custodia richiede circa 90 minuti, mentre per le cuffie è necessaria un’ora. L’autonomia totale permette di utilizzare il dispositivo per un periodo di quattro o cinque giorni in condizioni normali. Inoltre, la certificazione IP55 garantisce resistenza a polvere e schizzi d’acqua, rendendo gli auricolari adatti per attività sportive.

Qualità audio nella norma

La qualità audio degli OPPO Enco Air 4 è affidata a un driver dinamico da 12,4 mm con rivestimento in titanio. Il suono risulta accettabile per la fascia di prezzo, con bassi profondi e potenti, sebbene manchi di definizione nei medi e negli alti. Per chi desidera personalizzare l’esperienza sonora, è disponibile l’app HeyMelody, che consente di ottimizzare l’audio tramite la funzione Enco Master EQ. Questa applicazione è fondamentale per sfruttare al meglio le potenzialità degli auricolari, ed è compatibile sia con Android che con iOS.

Per gli utenti di smartphone OPPO, OnePlus o Realme, è possibile utilizzare direttamente le impostazioni del dispositivo. L’OPPO Alive Studio è accessibile solo sui dispositivi di questi marchi, escludendo gli utenti di altri brand. Tra le funzionalità aggiuntive ci sono gli algoritmi Alive Audio e Golden Sound 2.0, oltre alla Game Mode per i videogiocatori e la possibilità di connettere due dispositivi contemporaneamente.

Una caratteristica interessante è la presenza della cancellazione attiva del rumore (ANC), capace di ridurre i rumori fino a 49 dB, utile in ambienti affollati. L’ANC è attivabile tramite l’app o i controlli gestuali sugli auricolari. Le gesture sono molteplici e generalmente ben riconosciute, consentendo di gestire diverse azioni con tocchi singoli, doppi o tripli. Gli Enco Air 4 sono dotati di tre microfoni esterni, garantendo un audio chiaro durante le chiamate.

In sintesi, gli OPPO Enco Air 4 si posizionano nella media della loro categoria, con un design sobrio e una qualità sonora accettabile. Tuttavia, la presenza del modello OPPO Enco Air 4 Pro, disponibile a 69 Euro su Amazon, rende la scelta tra i due modelli una considerazione importante per chi cerca un prodotto più performante a un prezzo leggermente superiore.