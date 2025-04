Se state cercando uno smartphone a un prezzo accessibile, considerare Oppo potrebbe rivelarsi una scelta vantaggiosa. Il dispositivo di cui parliamo è tra i più economici dell’intera gamma, ma offre comunque prestazioni soddisfacenti e funzionalità adeguate per un utilizzo quotidiano.

Modello economico di Oppo

A partire da Aprile 2025, il modello più conveniente di Oppo è Oppo A40. Questo smartphone è progettato per una fascia di mercato entry-level, mantenendo costi contenuti, ma garantendo un’esperienza d’uso valida, con un’attenzione particolare alla durata della batteria. Per chi fosse interessato a scoprire ulteriori opzioni, è consigliato dare un’occhiata ai tre migliori smartphone Oppo per autonomia.

Display e design

Oppo A40 è dotato di un display IPS LCD da 6,67 pollici, con una risoluzione di 1604 x 720 pixel e un refresh rate di 90Hz. Il dispositivo si distingue per le sue dimensioni contenute, con uno spessore di soli 7,7 millimetri e un peso di 186 grammi, rendendolo maneggevole e facile da trasportare.

Capacità fotografiche

Per quanto riguarda le capacità fotografiche, Oppo A40 è equipaggiato con una fotocamera principale posteriore da 50 MP con apertura f/1.8, che consente di scattare foto di buona qualità. La fotocamera frontale da 5 MP, con apertura f/2.2, è adatta per selfie e videochiamate. Entrambe le fotocamere possono registrare video in Full HD a 30 FPS, offrendo così un buon livello di versatilità per la cattura di contenuti multimediali.

Prestazioni e hardware

Sotto il profilo delle prestazioni, Oppo A40 è alimentato da un SoC Qualcomm, nello specifico lo Snapdragon 6s Gen 1, che include una CPU composta da 4 core Cortex A78 a 2.2 GHz e 4 core Cortex A55 a 1.80 GHz, affiancata da una GPU Adreno 610. Questo accoppiamento garantisce un funzionamento fluido per le attività quotidiane e un’esperienza d’uso soddisfacente.

Autonomia e prezzo

Infine, il dispositivo è dotato di una batteria da 5.100 mAh, che offre un’eccellente autonomia, insieme al supporto per la ricarica rapida da 45W. Attualmente, Oppo A40 è disponibile su Amazon a un prezzo di 119€, rappresentando un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo economico ma performante.