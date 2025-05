Un video di Optimus di Tesla, il robot umanoide sviluppato dalla società di Elon Musk, ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico, diventando virale. Il filmato, di sessanta secondi, mostra il robot mentre si esibisce in una serie di passi di danza fluidi e coordinati, dimostrando abilità sorprendenti. Questa clip è stata condivisa sull’account ufficiale di Tesla Optimus e ripresa anche dal CEO Elon Musk, suscitando grande interesse tra gli appassionati di tecnologia.

Il progetto di optimus

Il video è stato pubblicato poco dopo un post di Milan Kovac, responsabile del progetto, il quale ha rivelato che il team di robotica di Tesla ha lavorato intensamente per sviluppare queste nuove capacità. Kovac ha specificato che Optimus è stato addestrato attraverso simulazioni interne, utilizzando una tecnica di apprendimento per rinforzo che sfrutta l’intelligenza artificiale per premiare i comportamenti corretti nel tempo. Ha anche chiarito che il cavo visibile nella seconda clip non era un dispositivo di controllo, ma una misura di sicurezza per prevenire eventuali cadute.

Innovazioni della terza generazione

La terza generazione del robot, presentata a marzo 2025, ha introdotto significative innovazioni. Tra queste, una mano con 22 gradi di libertà, rispetto agli 11 delle versioni precedenti, che consente una maggiore precisione nell’afferrare oggetti. Inoltre, l’AI avanzata integrata permette al robot di apprendere nuovi compiti in modo simile agli esseri umani, e la funzione di autoricarica rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua autonomia.

Futuro di optimus nelle fabbriche

Elon Musk ha dichiarato che nei prossimi due anni potrebbero essere implementati migliaia di Optimus nelle fabbriche Tesla, dove saranno impiegati per svolgere compiti ripetitivi, pericolosi e noiosi. Tuttavia, la visione di Musk va oltre il contesto industriale. Ha immaginato un futuro in cui il robot potrebbe aiutare nelle faccende domestiche, come badare ai bambini, portare a spasso il cane, tagliare l’erba e fare la spesa, fungendo anche da compagnia per le persone sole. Il prezzo previsto per ogni unità è di 20.000 dollari.

Capacità avanzate di optimus

Recentemente, un altro video ha mostrato Optimus mentre eseguiva compiti complessi, evidenziando le sue capacità avanzate e il potenziale impatto che potrebbe avere nella vita quotidiana.