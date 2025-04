Ogni mattina, all’alba, un animale risuona nelle campagne di tutto il mondo: il gallo. Con il suo caratteristico canto, il gallo si è affermato come la “sveglia” naturale per milioni di agricoltori e animali domestici. Ma quali sono le motivazioni evolutive che spingono questo volatile a cantare all’alba? Gli etologi, esperti nel comportamento animale, hanno dedicato anni di ricerca per svelare l’origine di questo istinto, che è intrinsecamente legato alla dinamica sociale del gruppo.

Il gallo e la sua natura sociale

Il gallo, al pari delle galline, è un animale sociale e competitivo, particolarmente attivo nel difendere il proprio territorio e le proprie compagne. La sua natura iperprotettiva lo spinge a riaffermare costantemente il suo status all’interno del gruppo. Senza questa affermazione, il gallo rischia non solo di perdere il controllo sulle femmine, ma anche di minare la fiducia delle sue partner.

La competizione nel pollaio

Nel 2015, un’importante ricerca condotta dall’Istituto nazionale di biologia di base giapponese ha rivelato che nel pollaio si svolge una vera e propria competizione. Il maschio dominante deve sincronizzare il suo canto con le prime luci dell’alba per dimostrare la sua vigilanza e attrarre le femmine. Questo comportamento è particolarmente evidente quando nel pollaio sono presenti altri maschi, poiché il gallo alpha cerca di cantare per primo, mostrando così che ha vegliato su di loro.

Il ruolo dei galli non dominanti

I galli che non occupano una posizione dominante si uniscono al canto dell’alpha, cercando di farsi notare nel tentativo di guadagnare attenzione. Un altro studio del 1995, condotto negli Stati Uniti, ha confermato questi risultati, focalizzandosi sul livello di stress dei galli che lottano per la supremazia nel pollaio. I ricercatori hanno scoperto che i maschi che cantano per primi sono quelli che avvertono maggiori pressioni sociali e livelli di stress più elevati.

Il ritmo circadiano del gallo

Per sincronizzarsi con il sorgere del Sole, molti galli non si affidano solo alla luce, ma seguono il loro ritmo circadiano, che consente loro di svegliarsi poco prima dell’alba e cantare all’arrivo dei primi raggi di luce. Se il gallo alpha viene rimosso, il secondo maschio più importante inizia a comportarsi come tale, prendendo l’iniziativa di cantare per primo.

Significato del canto del gallo

Il canto del gallo racchiude quindi un significato profondo, frutto di una lunga selezione sessuale. La prossima volta che ascolterete il suo canto all’alba, ricordate che si tratta di un segnale di dominanza e competizione nel mondo animale.

Per chi fosse interessato a scoprire perché il gallo rappresenti la Francia, è possibile approfondire l’argomento attraverso ulteriori letture.