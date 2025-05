Avete voglia di un monitor da gaming che assicuri prestazioni elevate e immagini straordinarie? Il Philips Evnia 27M2N8500, attualmente in offerta su Amazon, potrebbe rivelarsi la scelta ideale per i vostri bisogni.

Il monitor Philips Evnia 27M2N8500 è un dispositivo di alta gamma, venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata. Questo schermo, parte della rinomata linea gaming di Philips, è attualmente offerto con un sconto del 17% rispetto al prezzo di listino di 662,87 euro, portando il costo a soli 550 euro.

Caratteristiche tecniche del monitor

Il Philips Evnia 27M2N8500 si distingue per il suo pannello OLED da 27 pollici, che offre una risoluzione massima di 2560×1440 pixel, corrispondente a una qualità 2K. Questo monitor è progettato per garantire un’esperienza di gioco senza precedenti, grazie a una frequenza di aggiornamento impressionante di 360Hz e un tempo di risposta rapidissimo di soli 0,03 millisecondi. Queste specifiche tecniche lo rendono particolarmente adatto per i gamer più esigenti, che cercano fluidità e reattività nei loro giochi.

In aggiunta, il monitor supporta le tecnologie HDR400, AMD FreeSync Premium e Nvidia G-Sync, garantendo immagini nitide e senza strappi. Un ulteriore elemento di attrattiva è rappresentato dalle luci Ambiglow posizionate sul retro del dispositivo, un tocco di stile che arricchisce l’esperienza visiva per gli appassionati di illuminazione RGB.

Vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti possono approfittare di un’offerta ancora più vantaggiosa, con 3 mesi di Prime a costo zero. L’abbonamento offre numerosi vantaggi, tra cui spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Prime Gaming.

In aggiunta, ci sono opportunità per testare altri servizi Amazon come TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible, permettendo di esplorare un’ampia gamma di contenuti senza alcun costo iniziale.

Con queste offerte e un monitor di qualità come il Philips Evnia 27M2N8500, il vostro setup da gaming potrebbe raggiungere nuovi livelli di eccellenza.