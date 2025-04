Il 26 e 27 aprile 2025 si svolgeranno eventi dedicati alla salvaguardia dell’ambiente, con un focus particolare sull’inquinamento causato dall’uso eccessivo della plastica. L’iniziativa, denominata Plastic Free, è organizzata dalla Plastic Free Onlus, un’associazione no profit attiva dal 2019. In questo fine settimana, 222 località italiane ospiteranno eventi di pulizia e sensibilizzazione ambientale, seguendo il messaggio di Papa Francesco. Prima di ogni attività, si osserverà un minuto di silenzio in onore del lutto nazionale per la scomparsa del Pontefice.

Impegno dei volontari per l’ambiente

Oltre 10.000 volontari prenderanno parte a questa mobilitazione, celebrando così la 55ª edizione dell’Earth Day, la Giornata della Terra istituita dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza globale riguardo alle condizioni del nostro Pianeta. L’iniziativa ha come obiettivo la rimozione di 100.000 chili di plastica e rifiuti dall’ambiente e mira a sensibilizzare la popolazione sull’impatto dei comportamenti quotidiani sull’ecosistema. Chiunque desideri partecipare può iscriversi attraverso il sito ufficiale dell’associazione.

Coordinamento e supporto dell’iniziativa

Il coordinamento delle attività sarà affidato a 1.200 referenti territoriali, come evidenziato dal fondatore e presidente Luca De Gaetano. I volontari si attiveranno in diverse aree, tra cui parchi urbani, argini di fiumi e laghi, spiagge e piccoli borghi. La Plastic Free Onlus collabora con Treedom, un partner di sostenibilità che da oltre 15 anni si occupa di piantare alberi in tutto il mondo. Quest’anno, grazie a questa collaborazione, sarà possibile piantare alberi attraverso il sito di Treedom, sostenendo così le attività di raccolta dei rifiuti plastici e la protezione delle tartarughe marine.

Risultati e obiettivi futuri

Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che ha già rimosso 4.427.324 chili di plastica e rifiuti dall’ambiente, organizzando 7.932 eventi di Clean Up e coinvolgendo 293.233 studenti in attività di sensibilizzazione. Inoltre, sono stati firmati 482 protocolli e salvate 230 tartarughe marine, con 3.733 appuntamenti nelle scuole.

L’associazione ha fissato un obiettivo ambizioso per il 2030: ridurre l’uso della plastica, in particolare quella monouso, e sensibilizzare 1 miliardo di persone in tutto il mondo. Nel manifesto programmatico pubblicato sul sito, si legge che l’impegno sarà realizzato attraverso collaborazioni attive nei vari territori, coinvolgendo cittadini, aziende, media, enti e istituzioni. La partecipazione all’iniziativa è semplice: è sufficiente iscriversi gratuitamente sul sito ufficiale della Plastic Free Onlus.