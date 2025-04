Un venditore di eBay ha lanciato un’offerta imperdibile per il POCO Pad, il tablet del marchio sotto l’egida di Xiaomi. Questo dispositivo, grazie a un coupon attivo fino alla fine dell’anno, permette di ottenere un notevole sconto sul prezzo di listino, rendendolo particolarmente attrattivo per gli acquirenti.

Il POCO Pad, nella sua configurazione con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione, è attualmente in vendita a 215,10 euro, un prezzo ridotto rispetto ai 239 euro di listino. L’acquirente può usufruire del codice sconto PIT10PERTE25, valido fino al 31 dicembre 2025, che consente di ottenere una riduzione massima di 50 euro su una vasta gamma di prodotti elettronici e informatici.

Caratteristiche tecniche del poco pad

Il POCO Pad è un dispositivo che si distingue per il suo display da 12,1 pollici a 120Hz 2.5K, garantendo un’esperienza visiva fluida e di alta qualità. Questo tablet è dotato di un sistema audio avanzato, con quad speaker che supportano Dolby Vision e Dolby Atmos, per un suono immersivo e di alta qualità. La batteria, con una capacità di 10.000 mAh, offre un’autonomia fino a 16 ore, rendendolo ideale per un uso prolungato durante la giornata.

In termini di prestazioni, il POCO Pad è alimentato dal processore Snapdragon 7s Gen 2, realizzato con una tecnologia di produzione a 4nm, che garantisce efficienza e potenza. Il dispositivo utilizza HyperOS come sistema operativo, offrendo un’interfaccia utente fluida e intuitiva.

Perché scegliere il poco pad

Optare per il POCO Pad significa scegliere un tablet che combina prestazioni elevate e un prezzo competitivo. La presenza di un display di alta qualità e di un sistema audio avanzato lo rende adatto non solo per la fruizione di contenuti multimediali, ma anche per attività lavorative e di studio. La batteria di lunga durata rappresenta un ulteriore vantaggio per coloro che necessitano di un dispositivo affidabile per l’intera giornata.

In sintesi, l’offerta attuale su eBay per il POCO Pad rappresenta un’opportunità da non perdere, soprattutto per chi è alla ricerca di un tablet performante e versatile. Con il coupon attivo fino alla fine dell’anno, gli utenti possono approfittare di un notevole risparmio su un prodotto di qualità.