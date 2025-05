Oggi si discute di un animale che ha fatto la sua apparizione nel panorama zoologico grazie a reperti storici e museali. Siamo sulle montagne della Papua Nuova Guinea, dove per la prima volta è stato osservato in natura il Mallomys istapantap.

La spedizione in Nuova Guinea

Vejmělka ha trascorso sei mesi sull’isola di Nuova Guinea, lavorando a stretto contatto con le comunità indigene locali, il che ha permesso di documentare e studiare 61 specie di mammiferi presenti nella regione montuosa. Il ricercatore ha sottolineato l’importanza del supporto ricevuto dai cacciatori indigeni, che lo hanno guidato nella localizzazione degli animali. “Se non fosse stato per i cacciatori indigeni che mi hanno accompagnato in montagna e mi hanno aiutato a localizzare gli animali, non sarei mai stato in grado di raccogliere questi dati”, ha dichiarato Vejmělka.

Le scoperte sul Mallomys istapantap

Il ritrovamento del Mallomys istapantap è avvenuto a un’altitudine compresa tra i 3.700 e i 3.200 metri sul livello del mare. Grazie all’uso di fototrappole e alla partecipazione a battute di caccia notturne, Vejmělka ha potuto osservare questo animale particolarmente schivo, che si attiva prevalentemente durante le ore notturne. Durante la sua ricerca, il giovane ricercatore ha misurato cinque maschi adulti, il cui peso medio si aggirava attorno ai 995 grammi. Ha anche analizzato il contenuto dello stomaco, confermando che la dieta è esclusivamente erbivora.

Un altro aspetto interessante emerso dalle osservazioni di Vejmělka è stata la scoperta di una caratteristica non documentata in precedenza: una marcata colorazione bruno-rossastra sul petto degli esemplari, sia maschi che femmine. “La combinazione di metodi di rilevamento moderni e tradizionali, arricchita dall’immensa conoscenza della caccia tradizionale delle comunità indigene, ha portato alla prima segnalazione di esemplari di questo straordinario roditore in oltre 30 anni”, ha rimarcato Vejmělka nel suo articolo.

Altri esemplari sorprendenti

