Il Progetto Polis di Poste Italiane continua a espandersi, portando significativi vantaggi ai cittadini italiani. A partire da oggi, il servizio di richiesta e rinnovo del Passaporto è disponibile in un numero maggiore di uffici postali, facilitando l’accesso a questo importante documento. Grazie a questa iniziativa, le persone possono ora gestire le pratiche burocratiche in modo più efficiente.

L’istituto finanziario ha comunicato che il servizio è attivo in 12 uffici postali di Milano, 12 di Napoli, 3 di Bergamo e in quattro comuni della provincia di Firenze. Questa estensione rappresenta un passo avanti nel rendere i servizi di Poste Italiane più accessibili a tutti, specialmente nelle aree meno popolate.

Espansione del progetto polis

Nel complesso, il Progetto Polis ha visto un incremento significativo, con oltre 88 uffici postali attivi nella provincia di Milano, 42 in provincia di Napoli e 121 nella provincia di Bergamo. Questi uffici sono situati in comuni con meno di 15mila abitanti, permettendo a un numero maggiore di cittadini di usufruire del servizio. Dall’inizio del progetto, sono state presentate circa 14mila richieste di passaporto presso i 388 uffici postali abilitati nelle grandi città, a cui si aggiungono le 25mila richieste effettuate nei 2052 uffici postali dei comuni coinvolti.

Questa iniziativa non solo migliora l’efficienza del servizio pubblico, ma contribuisce anche a ridurre i tempi di attesa per i cittadini, che possono ora ottenere il loro passaporto in modo più rapido e semplice.

Procedura per la richiesta del passaporto

Per accedere al servizio, i cittadini devono recarsi presso un ufficio postale abilitato al Progetto Polis e presentare alcuni documenti essenziali. È necessario fornire un documento d’identità valido, il codice fiscale, due fotografie recenti e pagare i bollettini e la marca da bollo direttamente presso l’ufficio. Nel caso di rinnovo del passaporto, è richiesta anche la presentazione del vecchio documento.

Grazie a una convenzione stipulata con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e Made in Italy, il Progetto Polis rappresenta un’importante innovazione nel settore dei servizi pubblici, semplificando la vita quotidiana dei cittadini e rendendo più accessibili le pratiche burocratiche.

Con l’aumento della disponibilità dei servizi, Poste Italiane si conferma come un attore chiave nella digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione italiana, rispondendo alle esigenze dei cittadini in modo efficace e tempestivo.