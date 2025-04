I professionisti di MondoMobileWeb tornano a parlare del tema riguardante PosteMobile e il passaggio alla rete TIM, un cambiamento che si avvicina sempre di più, soprattutto dopo le recenti notizie emerse nel fine settimana riguardo all’operazione che porterà il gruppo Poste Italiane a diventare il principale azionista di TIM.

Dettagli sull’operazione

Secondo le informazioni disponibili, il completamento dell’operazione è previsto per il primo semestre del 2025. In questo periodo, Poste Italiane dovrebbe acquisire una partecipazione pari al 24,81% delle azioni ordinarie e al 17,81% del capitale sociale dell’operatore telefonico italiano. Naturalmente, questo processo è subordinato all’approvazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell’Antitrust, oltre a dover rispettare le normative vigenti, e coinvolgerà anche l’operatore telefonico.

Tempistiche del passaggio

Si prevede che le SIM di PosteMobile passeranno alla rete TIM a partire dal 1 gennaio 2026. Questa data segnerà l’entrata in vigore del nuovo contratto wholesale, il quale, secondo le ultime notizie, è ancora in fase di negoziazione tra le parti coinvolte. MondoMobileWeb sottolinea che non è garantito che il passaggio alla rete TIM sia immediato per tutti i clienti dal primo giorno dell’anno prossimo. È possibile che inizialmente il cambiamento riguardi solo le nuove attivazioni, mentre il passaggio per gli utenti già attivi avverrà in fasi successive. Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi mesi, quando le parti formalizzeranno l’accordo.

Implicazioni per gli utenti

L’attenzione rimane alta su questo sviluppo, poiché rappresenta un cambiamento significativo nel panorama delle telecomunicazioni italiane. La transizione di PosteMobile a TIM potrebbe avere ripercussioni importanti per gli utenti, influenzando le offerte disponibili e i servizi forniti. La comunità degli utenti e gli esperti del settore attendono con interesse ulteriori aggiornamenti su questa operazione che potrebbe ridefinire il mercato della telefonia mobile in Italia.