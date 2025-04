POCO ha finalmente rivelato i dettagli sui suoi smartphone più attesi del 2025, il POCO F7 Pro e il POCO F7 Ultra. Con specifiche tecniche aggiornate e materiali di alta qualità, il lancio di questi modelli si preannuncia uno dei più interessanti dell’anno. Scopriamo insieme le novità e le caratteristiche di questi dispositivi.

Dettagli sul poco f7 ultra

Il POCO F7 Ultra si presenta sul mercato con una vivace colorazione gialla, caratterizzata da una backcover in vetro lucido-opaco e un elegante frame nero in metallo. La parte frontale è dotata di un display Flow AMOLED 2K da 120 Hz, che raggiunge picchi di luminosità fino a 3.200 nit, con bordi piatti che conferiscono un aspetto moderno. La batteria da 5.300 mAh garantisce un’intera giornata di utilizzo, mentre la ricarica rapida fino a 120W e la ricarica wireless fino a 50W, con supporto per la ricarica inversa, offrono soluzioni pratiche per ogni evenienza.

Il cuore pulsante del dispositivo è il processore Snapdragon 8 Elite, il più potente disponibile nel 2025. La connettività è completa, con supporto per 5G (dual nanoSIM, senza eSIM), Wifi 7 e Bluetooth 6.0. Inoltre, il POCO F7 Ultra è dotato di certificazione IP68, che lo rende resistente a polvere e liquidi.

Il comparto fotografico è stato notevolmente migliorato, con un design innovativo che ospita tre sensori in un camera bump circolare asimmetrico. Il modulo principale è il Light Fusion 800 da 50 MP, affiancato da un teleobiettivo con zoom ottico 2.5x sempre da 50 MP e un sensore ultra-grandangolare da 32 MP. La fotocamera frontale è anch’essa da 32 MP.

Per quanto riguarda il prezzo, il modello con 16/512GB sarà disponibile a 799,90 euro, ma sarà possibile acquistarlo a 749,90 euro in preordine dal 27 marzo 2025 al 10 aprile 2025. Il taglio da 12/256GB partirà invece da 749,90 euro, con un prezzo promozionale di 699,90 euro. Prenotando sul sito ufficiale mi.com, si potrà ottenere uno sconto di 100 euro, cumulabile con un’offerta trade-in che prevede ulteriori sconti fino a 260 euro. Così, il prezzo finale può scendere a soli 389,90 euro per il modello top di gamma e 339,90 euro per la versione intermedia.

Caratteristiche del poco f7 pro

Il POCO F7 Pro mantiene le linee del modello Ultra, ma si presenta come un’opzione più accessibile. A bordo troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da una batteria da 6.000 mAh e ricarica rapida HyperCharge da 90W. Il display è identico a quello del modello Ultra, un pannello Flow AMOLED 2K da 120 Hz con bordi sottili, e anche qui è presente la certificazione IP68.

Il comparto fotografico del POCO F7 Pro è composto da un’isola circolare con due moduli: il Light Fusion 800 da 50 MP come sensore principale e un ultra-grandangolare da 32 MP. Anche la fotocamera frontale è da 32 MP, garantendo prestazioni elevate.

Le opzioni di memoria disponibili sono 16/512GB e 12/256GB, proposte rispettivamente a 649,90 euro e 599,90 euro. Entrambi i modelli beneficeranno di uno sconto early bird di 50 euro fino al 10 aprile. Inoltre, i clienti di mi.com possono ottenere un ulteriore sconto di 50 euro, cumulabile con la promozione trade-in. Approfittando di tutte le offerte, il prezzo finale può scendere a 189,90 euro per il modello da 12/256GB e 239,90 euro per il 16/512GB.

Entrambi i modelli, POCO F7 Ultra e POCO F7 Pro, saranno venduti senza caricabatterie in dotazione, ma sarà disponibile un’interessante promozione per l’acquisto del caricatore HyperCharge Combo da 120W a un prezzo scontato di 19,90 euro, rispetto ai 59,90 euro di listino.