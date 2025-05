Durante il Computex 2025, tenutosi a Taipei, MSI ha presentato una serie di innovazioni destinate ai videogiocatori, combinando in modo creativo estetica, tecnologia e intelligenza artificiale. Tra le proposte più affascinanti figura il Prestige 13 A+ Ukiyo-e Edition, realizzato in collaborazione con Okadaya, che unisce la potenza di un computer portatile all’arte tradizionale Yamanaka, integrando al suo interno un sistema di intelligenza artificiale avanzato.

Collaborazione con Mercedes-amg motorsport

MSI ha rinnovato la sua collaborazione con Mercedes-AMG Motorsport, presentando versioni esclusive dei modelli Stealth A16 A+ e Prestige 16+. Entrambi i portatili sono equipaggiati con le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 50, una novità presentata da NVIDIA proprio nel corso del Computex. Il modello Stealth A16 A+ integra processori Intel e AMD, con pannelli aggiornati per migliorare l’esperienza utente. Il Prestige 16+ si distingue per il suo display OLED 4K, mentre entrambi i dispositivi vantano un design co-branded che si ispira al mondo del motorsport, conferendo un look distintivo e sportivo.

Nuovi modelli nella linea claw

MSI ha introdotto anche due nuovi portatili nella sua linea Claw: il Claw A8 e il Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition. Il Claw 8 è dotato di un chip AMD Ryzen Z2 Extreme e presenta un display touchscreen da 8 pollici FHD+ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, oltre a una RAM LPDDR5-800 e una porta I/O completa. Dall’altro lato, il Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition si avvale di un processore Intel Core Ultra 7 258V e offre un SSD da 1 terabyte, espandibile fino a 2TB. Questo modello si distingue per la sua finitura cangiante e un rivestimento UV, insieme a un design personalizzabile grazie alle diverse colorazioni disponibili, rendendolo ideale per gli utenti che cercano un portatile unico.

Concept di laptop ultra-sottili

Nel settore business, MSI ha mostrato i concept dei suoi laptop più sottili mai realizzati, con uno spessore di soli 13,9 mm. Questi dispositivi anticipano l’arrivo della CPU Intel Panther Lake e saranno disponibili in due varianti: una versione standard e un modello 2-in-1 Flip. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nel design dei laptop, puntando a massimizzare la portabilità senza compromettere le prestazioni.

MSI si prepara quindi a inaugurare una nuova era per la grafica e l’intelligenza artificiale, con l’integrazione della nuova serie RTX 50 nei suoi laptop di punta, promettendo prestazioni elevate e un’esperienza di gioco senza precedenti.