A poche settimane dall’implementazione della nuova funzione per le videochiamate di Whatsapp, l’app di messaggistica istantanea ha reso noto l’ampliamento della funzione Voice Chat a tutti i gruppi, senza limitazioni sul numero di partecipanti. Questo aggiornamento è stato annunciato nel mese di marzo 2025, ed è destinato a trasformare ulteriormente l’esperienza di comunicazione tra gli utenti.

Le caratteristiche delle audio hangout

Le audio hangout, che si ispirano al funzionamento di piattaforme come Discord, offrono un’alternativa alle tradizionali chiamate vocali. A differenza di queste ultime, le audio hangout non attivano la suoneria sui dispositivi degli utenti, permettendo a chi partecipa di entrare e uscire dalla conversazione in modo flessibile. Un utente può creare una stanza di chat vocale e gli altri membri del gruppo possono unirsi quando lo desiderano, senza alcun vincolo temporale.

Questa nuova modalità di interazione risulta particolarmente utile per i gruppi numerosi, poiché consente di mantenere una conversazione fluida senza la pressione di dover rimanere in linea per tutta la durata della chiamata. Gli utenti possono anche decidere di uscire dalla conversazione quando non hanno nulla da aggiungere, rendendo l’esperienza più rilassata e meno formale.

Interfaccia e funzionalità migliorate

Un altro aspetto distintivo delle audio hangout è l’interfaccia, che non occupa l’intero schermo. Questo consente agli utenti di continuare a utilizzare altre funzionalità dell’app, come la lettura di messaggi, la ricezione di notifiche e l’interazione con altre conversazioni. Questa caratteristica è stata progettata per migliorare l’esperienza utente, permettendo una maggiore multitasking durante le chiamate vocali.

La funzione era stata originariamente introdotta nel 2023, ma limitata a gruppi con un numero di membri compreso tra 32 e 256. Ora, con il nuovo aggiornamento, Whatsapp ha deciso di estendere questa funzionalità a gruppi di qualsiasi dimensione, fino a un massimo di 1024 partecipanti. Ciò potrebbe portare a situazioni di interazione più vivaci, ma anche a potenziali difficoltà nella gestione delle conversazioni.

Altre novità in arrivo

Recentemente, Whatsapp ha anche annunciato una serie di aggiornamenti significativi, tra cui il cambiamento degli username, che promettono di rendere l’app ancora più user-friendly. Gli sviluppatori sono costantemente al lavoro per migliorare l’esperienza degli utenti, e ulteriori novità potrebbero essere rivelate nei prossimi mesi. La comunità di utenti è in attesa di scoprire come queste modifiche influenzeranno le modalità di interazione sulla piattaforma.

Con l’ampliamento delle funzionalità, Whatsapp continua a posizionarsi come uno degli strumenti di comunicazione più versatili e innovativi nel panorama delle app di messaggistica.